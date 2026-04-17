НИС-у продужена лиценца за 60 дана

Министарка рударства и енергетике Дубравка Ђедовић Хандановић рекла је данас да је Канцеларија за контролу стране имовине (ОФАЦ) америчког Министарства финансија продужила лиценцу за рад Нафтној индустрији Србије до 16. јуна.
"Добили смо добре вијести из САД да је продужена лиценца за рад НИС-у за 60 дана, што је веома важно за стабилније планирање куповине сирове нафте, сигуран рад рафинерије у Панчеву и поуздано снабдијевање нафтним дериватима у земљи. Ово продужење представља позитиван сигнал напретка у преговорима о промјени власништва између мађарског МОЛ-а и руског Гаспромњефта. За нашу државу је најважније да НИС настави са стабилним пословањем, очува радна места и доприноси енергетској сигурности Србије", рекла је Ђедовић Хандановић и додала да је за државу примарно да се НИС трајно уклони са листе америчких санкција како би компанија могла да реализује дугорочне набавке сирове нафте, док је други циљ повећање удела Србије у власништву за пет одсто чиме ће добити већу могућност за контролу управљања и утицаја у компанији.
Истакла је да је држава успјела да сачува стабилност снабдијевања свим енергентима по приступачним цијенама упркос отежаном пословању НИС-а у претходних годину и по дана, чињеници да готово 100 дана у Србију није стизала сирова нафта, као и највећој енергетској кризи са којом се свет суочио због ситуације на Блиском истоку.
"Такође, највише руководство МОЛ-а ће у суботу боравити у Београду а оперативни тимови од уторка а како бисмо разговарали о свим детаљима”, наводи министарка.
Ђедовић Хандановић додаје и да ће јавност бити обавијештена о сваком значајном кораку наредних дана и недjеља.
