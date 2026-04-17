Оптужени за убиство Ное Миливојев први пут проговорио о злочину! До детаља описао све, приказане и узнемирујуће фотографије!

"Плашио сам се да ћу завршити у затвору јер сам имао мртво тијело у стану. Пролазило ми је прво кроз главу шта ће да ми раде у затвору, шта ће бити са мојом породицом и онда сам ријешио да се ослободим тијела", ово је данас пред Вишим судом у Београдупрви пут износећи одбрану изјавио Огњен Дабетић, оптужени да је у јулу 2023. у стану у центру Београда убио тиктокерку Ноу Миливојев (18).

Оптужницом Вишег јавног тужилаштва у Београду, Дабетић се терети за кривично дјело тешко убиство на подмукао начин. Како је раније писано, сумња се да је Ноу убио у свом стану, раскомадао потом и тијело ставио у кутије, натопио киселином и оставио у купатилу.

Узнемирујуће фотографије

У суду су данас приказане и узнемирујуће фотографије дијелова тијела, крвава гардероба, искоришћене флаше соне киселине, каблови, компјутерска опрема, разна сексуална помагала, а како се могло видјети, свуда у стану био је крш и лом.

Ноа је нестала 17. јуна 2023. године, међутим, у периоду док се трагало за њом, она је већ била мртва,

- Дабетић је, према оптужници, Нои прво задао мању повреду, а потом ју је задавио електричним каблом.

- Тијело је вукао по поду галерије, а затим низ степенице, до купатила, гдје је ножем, у туш кабини раскомадао тијело. Дијелове тијела је ставио у једну ПВЦ кутију са поклопцем коју је полиција пронашла на поду у купатилу, једно ПВЦ буре са поклопцем, које је полиција пронашла на споменутој кутији. Једна ПВЦ канта и једна ПВЦ канта са славином наранџасте боје биле су у туш кабини, а Дабетић их је, према наводима оптужнице, залио хемикалијама базне реакције и додао супстанце које садрже амфетамин, миртазапин, клозапин, парацетамол и ибупрофен - подсјећа извор Курира.

Први пут проговорио

Дабетић је данас по први пут проговорио до детаља о злочину када је и објаснио како је уништио тијело.

- Ножем сам уништавао тијело и користио сам сону киселину и избјељивач. Имао сам 3 флаше соне киселине и 1 избјељивач, а остатак сам наручио из максија преко глова. Набављао сам још да бих уништио тијело.

Претходно је Дабетић детаљно испричао да је са Ноом Миливојев био у емотивној вези, као и да је та веза на почетку била, како је рекао, лијепа али да је Ноа била љубоморна, јер је он хтио да се виђа са другим људима. Због тога су се, како је рекао, често свађали и морао је да зове више пута полицију.

- Од децембра до фебруара 2023. године је живјела код мене, али сам изнајмио и стан у Земуну да би она имала гдје да буде, да не буде стално код мене. Ја сам желио да се виђам са другима и због тога је имала испаде, морао сам чак да зовем и полицију. Више пута су интервенисали. Стално ми је пријетила да ће да ме убије, да ћу да будем или само њен или мртав - започео је оптужени.

Драма претходила хорору

На дан убиства, према његовим речима, тиктокерка је дошла дрогирана и током сексуалног односа, на галерији стана, на његовом врату видела је тзв. шљиву и трагове ноктију, након чега је настао хаос.

- Тог 17. јуна писала ми је ујутру, тражила је да се видимо, а ја сам одговорио тек касније. Онда је она дошла око 22 часа. Ја сам већ био уморан од дрогирања, а и она је дошла тада надрогирана. Одмах смо отишли на галерију (на спрату стана) и имали смо однос. Везивали смо се канапима, ланцима, каишевима, бичовали смо се, обоје смо то вољели - рекао је Дабетић и додао:

- То вече када смо имали однос, везао сам је каблом од компјутера, тада ми је видјела шљиву на грудима и онда је почео хаос. Успио сам да је смирим и онда смо наставили да се мазимо, али је онда примјетила огреботину од нокта на мом врату и тада се потпуно изобличила, скочила је на мене. Узела је нож који је стајао на поду пошто сам тиме секао каблове и неке картице за компјутер. Скочила је на мене и кренула да ме исече, једва сам успио да задржим. Ножем је покушала да ми исјече ту гдје ми је била та огреботина. Онда ме ухватила и за врат да ме гуши, једном руком сам и ја њу држао за врат, а другом сам успјевао да задржим нож да ме не исјече. Када сам скупио снаге, успио сам да је бацим са себе на други кревет.

Према његовим ријечима, потом је узео штаку и сишао у приземље стана до тоалета.

- Тада сам видео да ми је дршком од ножа којим ме је најпре ударила, избила зуб. Био сам крвав, почео сам да се тресем, али био сам преморен и онда сам заспао. Када сам се пробудио, отишао сам да видим шта је са Ноом. Видио сам да лежи, мислио сам да спава, нисам могао да је пробудим. Била је хладна и није реаговала, ту сам се изгубио, сједео сам на поду неких сат времена, смогао снаге и сишао и нисам смио да се попењем поново.

Како је онда испричао за говорницом и пред присутнима, када је схватио шта се догодило, покушао је да се убије.

- Тих пет, шест дана сам конзумирао све што сам нашао и да се убијем да завршим са тим. Плашио сам се да ћу завршити у затвору јер имам тијело у стану. Пролазило ми је кроз главу шта ће да ми раде у затвору, шта ће бити са мојом породицом, мојим родитељима. И онда сам ријешио да се ослободим тијела. Веома ми је жао, кајем се, нисам требао то да урадим, велика ми је то грешка. Након тога је дошла полиција.

Мотив злочина?

На претходно одржаном суђењу за убиство тиктокерке, подсјетимо, изнети су узнемирујући детаљи који указују на могући мотив злочина.

- Вјештаци су навели да је оптужени Огњен Дабетић имао "убилачку мотивацију", али и елементе сексуалне фрустрације, ослобађања напетости и пожуде, због чега се сумња да управо то стоји иза бруталног убиства - подсећа извор Курира.

Како је истакнуто у судници, стање тела жртве било је изузетно лоше, са дијеловима који недостају, што је додатно отежало утврђивање свих околности смрти.

- Вјештаци су описали и тзв. "офанзивно комадање", које, према стручној литератури, може указивати на специфичан психолошки профил починиоца - додаје саговорник.

Истовремено, одбрана оспорава ове налазе, тврдећи да је тијело раскомадано искључиво како би се прикрио злочин, док тужилаштво остаје при тези да иза свега стоји дубљи мотив.

Сваки дан се дрогирао

Говорећи о наркотицима, Дабетић је данас навео да је након саобраћајне незгоде због које је остао инвалид, почео да се свакодневно дрогира, као и да се Ноа дрогирала и да је узимала хормонску терапију јер је била у процесу промјене пола, али и антидепресиве.

- У двадесетим сам доживио саобраћајну несрећу и остао сам инвалид, од тада не могу да ходам без штаке. Почео сам сумануто да се дрогирам, користио сам кокаин, пробао хероин, амфетамин, спид. Такође је и Ноа користила и амфетамин и спид. Некада смо се дрогирали и заједно. Наша веза је била добра, вољели смо се, било је пуно љубави, али и испада. Константно је имала промјене расположења, можда због хормона које је пила. Била је готово немогућа, али сам успијевао да је исконтролишем.

Пред судом је такође објаснио да је Ноа имала око 70, 75 килограма, а висока је била 175 цм, он је, како тврди, виши пет центиметара, а тада је имао исто килограма као и она.

Он је данас одговарао на питања свог браниоца, адвоката Александра Стошића, као и на нека питања тужиоца, док ипак, није желио да одговара на питања суда. Судија је на самом крају наложила допунско вјештачење Дабетићевог психичког стања, с обзиром на то да он није изнио одбрану до сада, а сљедеће рочиште заказано је за 29. мај.