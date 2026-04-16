Испливали потресни снимци дјечака који је убијао у школи: Пуцао у стрељани, чудни снимци из учионице

У оружаном нападу који се догодио у школи "Ајсер Чалик" у Кахраманмарашу, 10 људи је изгубило живот, а 17 је повријеђено, док се сада појавио снимак на ком се види како починилац, 14-годишњи ученик осмог разреда вјежба гађање у стрељани.
Наиме, нападач је идентификован као Иса Арас Мерсинли, који је страдао након масакра, док су његови родитељи приведени. А како је Курир пренио тамошње медије, дјечак је дијете полицајца, Угура Месинлија, који је у изјави у свом свједочењу рекао да је водио сина у стрељану, гдје му је показао како да користи оружје.
Добијен је снимак једне од вјежби на стрељаништу које се помињу у изјави ухапшеног оца. На овом снимку се види Иса Арас Мерсинли како вјежба гађање, док му друга особа помаже.
Погледајте снимак у наставку:
Kahramanmaraş'taki saldırganın atış talimi görüntüleri ortaya çıktı.— serbestiyet (@serbestiyetweb) April 16, 2026
9 insanı öldüren 8'inci sınıf öğrencisi İ.A.M.'nin, emniyet müdürü olan babası Uğur Mersinli'yle birlikte poligonda atış talimi yaptığı görüntülere ulaşıldı.https://t.co/MoVD4laaUU
Tutuklanan Uğur… pic.twitter.com/W41B5SeuFi
Подсетимо, Иса Арас Мерсинли, ученик школе "Ајсер Чалик" у округу Оникишубат, извршио је оружани напад на ученике у школи. Десеторо људи је убијено — од којих је посљедња жртва подлегла повредама у болници — у нападу, а 17 је повријеђено и пребачено у оближње болнице на лијечење.
Наводно је ушао у школу са сачмарицом и почео насумично да пуца. Бројне полицијске екипе су послате након пријаве, а покренута је и истрага. Како је пренето, дјечак је оружје донио у школском ранцу, у периоду када се прва школска смјена завршава, а друга почиње, а потом је отворио врата учионице и почео да пуца у ђаке.
- Овај инцидент није само појединачни чин који је починио ученик; то није терористички чин. Стога желим још једном да изразим колико смо дубоко ожалошћени због оваквог догађаја - рекао је министар унутрашњих послова Турске Мустафа Чифтчи.
Појавио се још један снимак нападача на којем је са другом у учионици, док време снимка није потврђено, али је снимљен прије масакра. На снимку се види како Мерсинли чудно плеше иза свог друга, држећи руке у положају оружја.
Videoyu İnceledim sizin gibi, bir şey dikkatimi çekti. — Mert Armağan (@MertArmagan53) April 15, 2026
Videoyu çeken öğretmen arkadaşlar!
Kamera kadrajına kızı değil arkadaki kişiyi alıyor ve ona doğru ortalamaya çalışıyor, diğer çocuklar anlamasın diye kamerayı korkak hareket ettiriyor.
Muhtemelen önce okul yönetimine… pic.twitter.com/6WbbtNHlMo
Један ученик је нападача описао као опсесивног.
- Дијете је већ било опсесивно, дијете које је имитирало све што је видјело. Мислим да овој школи треба обезбјеђење - истакао је он и додао:
- Као да то није било довољно, он је био дијете које је све малтретирало. Био је у 8. разреду Г и није хтио да комуницира ни са ким.
Према писању медија, 14-годишњак је на свом Whatsapp (Воцап) профилу користио фотографију америчког масовног убице из 2014. године, Елиота Роџера, који је прије 12 година убио шест људи у нападу на универзитетски кампус у Калифорнији 2014. године, прије него што је себи одузео живот, саопштила је данас турска полиција.
У саопштењу се наводи да је вишеструка истрага у току, као и да се испитивање дигиталних материјала наставља.
Министарство националног образовања (МЕБ) је објавило да су "четири главна инспектора министарства распоређена и послата у Кахраманмараш да истраже оружани напад на школу у округу Оникишубат у Кахраманмарашу."
Овај трагичан напад се дешава само дан након што је бивши ученик (19) упаоу школу у турском округу Сиверек и ранио 16 људи, након чега је извршио самоубиство приликом покушаја хапшења.
Пуцњаве у школама су веома ријетке у Турској.
