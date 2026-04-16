Logo
Large banner

Аутор:

АТВ
16.04.2026 21:11

Коментари:

0
Испливали потресни снимци дјечака који је убијао у школи: Пуцао у стрељани, чудни снимци из учионице
Фото: Printscreen/X

У оружаном нападу који се догодио у школи "Ајсер Чалик" у Кахраманмарашу, 10 људи је изгубило живот, а 17 је повријеђено, док се сада појавио снимак на ком се види како починилац, 14-годишњи ученик осмог разреда вјежба гађање у стрељани.

Наиме, нападач је идентификован као Иса Арас Мерсинли, који је страдао након масакра, док су његови родитељи приведени. А како је Курир пренио тамошње медије, дјечак је дијете полицајца, Угура Месинлија, који је у изјави у свом свједочењу рекао да је водио сина у стрељану, гдје му је показао како да користи оружје.

Добијен је снимак једне од вјежби на стрељаништу које се помињу у изјави ухапшеног оца. На овом снимку се види Иса Арас Мерсинли како вјежба гађање, док му друга особа помаже.

Погледајте снимак у наставку:

Подсетимо, Иса Арас Мерсинли, ученик школе "Ајсер Чалик" у округу Оникишубат, извршио је оружани напад на ученике у школи. Десеторо људи је убијено — од којих је посљедња жртва подлегла повредама у болници — у нападу, а 17 је повријеђено и пребачено у оближње болнице на лијечење.

Турска пуцњава школа

Свијет

Наводно је ушао у школу са сачмарицом и почео насумично да пуца. Бројне полицијске екипе су послате након пријаве, а покренута је и истрага. Како је пренето, дјечак је оружје донио у школском ранцу, у периоду када се прва школска смјена завршава, а друга почиње, а потом је отворио врата учионице и почео да пуца у ђаке.

- Овај инцидент није само појединачни чин који је починио ученик; то није терористички чин. Стога желим још једном да изразим колико смо дубоко ожалошћени због оваквог догађаја - рекао је министар унутрашњих послова Турске Мустафа Чифтчи.

Чудно понашање снимљено у учионици

Појавио се још један снимак нападача на којем је са другом у учионици, док време снимка није потврђено, али је снимљен прије масакра. На снимку се види како Мерсинли чудно плеше иза свог друга, држећи руке у положају оружја.

Један ученик је нападача описао као опсесивног.

- Дијете је већ било опсесивно, дијете које је имитирало све што је видјело. Мислим да овој школи треба обезбјеђење - истакао је он и додао:

- Као да то није било довољно, он је био дијете које је све малтретирало. Био је у 8. разреду Г и није хтио да комуницира ни са ким.

Узор му био масовни убица

Према писању медија, 14-годишњак је на свом Whatsapp (Воцап) профилу користио фотографију америчког масовног убице из 2014. године, Елиота Роџера, који је прије 12 година убио шест људи у нападу на универзитетски кампус у Калифорнији 2014. године, прије него што је себи одузео живот, саопштила је данас турска полиција.

У саопштењу се наводи да је вишеструка истрага у току, као и да се испитивање дигиталних материјала наставља.

Министарство националног образовања (МЕБ) је објавило да су "четири главна инспектора министарства распоређена и послата у Кахраманмараш да истраже оружани напад на школу у округу Оникишубат у Кахраманмарашу."

Овај трагичан напад се дешава само дан након што је бивши ученик (19) упаоу школу у турском округу Сиверек и ранио 16 људи, након чега је извршио самоубиство приликом покушаја хапшења.

Пуцњаве у школама су веома ријетке у Турској.

(Хуријет)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Турска

Пуцњава

Школа

Убиство

Кахраманмараш

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

42

УН позива на истрагу Епстинових фајлова због навода о трговини дјевојчица и жена

22

40

Познат узрок смрти ТВ водитељке Алме Хускић

22

31

Трамп опет критиковао НАТО: Замолио сам их да се укључе у малу ситуацију и нису стали уз нас

22

21

Одбијена жалба Планет Софта, набавка изборних технологија додијељена америчкој фирми

22

11

"Нису ми дали да најавим опроштајни концерт": Лепа Лукић поручила да ће пјевати док је жива

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner