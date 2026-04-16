Још једна жртва након масакра у школи у Турској: Дјечак (14) пуцао из очевог пиштоља

У Турској је број жртава пуцњаве која се догодила у школи у граду Кахраманмараш порастао на десет, након што је још једна повријеђена особа данас подлегла повредама у болници. Званичници су саопштили да је прије јутрошњих смрти шест рањеника било у критичном стању. Ово је био други оружани напад на школу у Турској за само два дана, пише Вашингтон пост.
У нападу који се догодио јуче, четрнаестогодишњи Иса Арас Мерсинли отворио је ватру у двије учионице у средњој школи у Кахраманмарашу, убивши наставника и осам ученика, а ранивши још 13. Нападач, који је касније извршио самоубиство, стигао је у школу са пет комада ватреног оружја и седам оквира муниције. Оружје је припадало његовом оцу, пензионисаном полицијском инспектору који је ухапшен након напада.
Напад се догодио само дан након што је бивши ученик отворио ватру у средњој школи у сусједној провинцији Шанлиурфа, ранивши 16 људи, углавном ученика. Нападач је потом извршио самоубиство. До данас је 20 људи приведено у вези са пуцњавом у Шанлиурфи.
Министри унутрашњих послова и просвјете одржали су данас заједнички састанак о безбједности школа у Анкари. Састанку су присуствовали сви гувернери 81 турске провинције, као и шефови полиције и директори провинцијских просвјетних одјељења. Турска национална полиција открила је да је профилна слика нападача на апликацији за размјену порука Воцап фотографија Елиота Роџера, ученика који је убио шест људи у Калифорнији 2014. године.
Министарство породице и социјалних служби објавило је да је формирало тим за пружање психосоцијалне подршке ученицима и њиховим породицама. Министарство такође планира да спроведе свеобухватну истрагу сличних инцидената.
Сахрана је одржана данас поподне за осам погинулих ученика, који су сви имали 11 година. Сахрањена је и 55-годишња наставница математике, Ајла Кара, која је такође погинула у нападу. Џевдет Јесил, чији је син Аднан Гоктурк Јесил био међу погинулима, рекао је да је јуче појурио у школу чим је чуо за пуцњаву.
"Нажалост, тражили смо наше дијете, нашег сина, до пет поподне. Наше снаге безбједности су га коначно пронашле. Отишли смо у болницу и идентификовали га. Видјели смо да је мртав, рекао је Јесил, преноси Индекс.
Стотине просвјетних радника окупило се у Анкари и Измиру захтијевајући бољу безбједност у школама. Пуцњаве у школама биле су ретке у Турској до ове недјеље. Међутим, десетине ученика су данас ухапшене због објављивања на друштвеним мрежама које су сугерисале да би могли да изведу сличне нападе. Министар правде Акин Гурлек рекао је да је 67 корисника друштвених мрежа приведено због објава усмјерених на 54 различите школе.
