Трамп: Техеран пристао да неће имати нуклеарно оружје

Аутор:АТВ
Коментари:0
Иран је објавио да неће посједовати нуклеарно оружје дуже од 20 година, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.
Трамп је рекао да би могао лично да оде у Пакистан ако се у Исламабаду постигне и потпише споразум са Ираном и да је Исламска Република пристала на готово све.
"Имамо изјаву, веома снажну изјаву, да неће имати нуклеарно оружје дуже од 20 година", рекао је Трамп новинарима испред Бијеле куће.
Он је додао да би сљедећи састанак између САД и Ирана могао да буде одржан током викенда и да није сигуран да је потребно продужити прекид ватре, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
22
42
22
40
22
31
22
21
22
11
Тренутно на програму