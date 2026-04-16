Трамп: Техеран пристао да неће имати нуклеарно оружје

АТВ

АТВ
16.04.2026 20:37

Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима током котрљања ускршњих јаја на Јужном травњаку Бијеле куће, у понедјељак, 6. априла 2026. године, у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Иран је објавио да неће посједовати нуклеарно оружје дуже од 20 година, изјавио је амерички предсједник Доналд Трамп.

Трамп је рекао да би могао лично да оде у Пакистан ако се у Исламабаду постигне и потпише споразум са Ираном и да је Исламска Република пристала на готово све.

"Имамо изјаву, веома снажну изјаву, да неће имати нуклеарно оружје дуже од 20 година", рекао је Трамп новинарима испред Бијеле куће.

Он је додао да би сљедећи састанак између САД и Ирана могао да буде одржан током викенда и да није сигуран да је потребно продужити прекид ватре, преноси Срна.

