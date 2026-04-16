Трамп најавио састанак лидера Израела и Либана након 34 године

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да ће се лидери Израела и Либана први пут састати након 34 године у четвртак.
Он је ову најаву објавио касно у сриједу на својој платформи Truth Social. "Покушавамо осигурати мало простора за предах између Израела и Либана. Прошло је много времена откако су двојица лидера разговарала, око 34 године. То ће се догодити сутра. Лијепо", поручио је он.
Није прецизирао који ће лидери разговарати, односно да ли је ријеч о израелском премијеру Бењамину Нетанјахуу или предсједнику Исаку Херцогу, либанском предсједнику Јозефу Ауну или либанском премијеру Навафу Саламу. Либан је увучен у америчко-израелски рат против Ирана када је Хезболах обновио нападе на Израел.
Израелска војска је такође покренула копнену инвазију на јужни Либан, настојећи заузети додатну територију и створити оно што назива тампон зоном.
Прије него што су Сједињене Америчке Државе ове седмице биле домаћин трилатералних разговора, Израел и Либан су посљедњи пут водили преговоре 1993. године, али они нису били на нивоу лидера.
Либан би вјероватно захтијевао прекид ватре прије него што пристане на овако висок ниво ангажмана с Израелом, али Јерусалим је до сада одгађао такву одлуку јер настоји наставити слабљење Хезболаха.
Безбједносни кабинет Израела је током синоћњег састанка расправљао о могућем прекиду ватре у Либану, али је сједница, према извјештајима, завршена без доношења одлуке.
