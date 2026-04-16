Logo
Large banner

Трамп најавио састанак лидера Израела и Либана након 34 године

Аутор:

16.04.2026 07:15

Коментари:

1
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Таnjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да ће се лидери Израела и Либана први пут састати након 34 године у четвртак.

Он је ову најаву објавио касно у сриједу на својој платформи Truth Social. "Покушавамо осигурати мало простора за предах између Израела и Либана. Прошло је много времена откако су двојица лидера разговарала, око 34 године. То ће се догодити сутра. Лијепо", поручио је он.

Није прецизирао који ће лидери разговарати, односно да ли је ријеч о израелском премијеру Бењамину Нетанјахуу или предсједнику Исаку Херцогу, либанском предсједнику Јозефу Ауну или либанском премијеру Навафу Саламу. Либан је увучен у америчко-израелски рат против Ирана када је Хезболах обновио нападе на Израел.

Израелска војска је такође покренула копнену инвазију на јужни Либан, настојећи заузети додатну територију и створити оно што назива тампон зоном.

Прије него што су Сједињене Америчке Државе ове седмице биле домаћин трилатералних разговора, Израел и Либан су посљедњи пут водили преговоре 1993. године, али они нису били на нивоу лидера.

Либан би вјероватно захтијевао прекид ватре прије него што пристане на овако висок ниво ангажмана с Израелом, али Јерусалим је до сада одгађао такву одлуку јер настоји наставити слабљење Хезболаха.

Безбједносни кабинет Израела је током синоћњег састанка расправљао о могућем прекиду ватре у Либану, али је сједница, према извјештајима, завршена без доношења одлуке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Либан

Израел

Америка

Израел Иран

Доналд Трамп

Коментари (1)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

06

МУП Српске издао саопштење: Појачане мјере безбједности

13

03

Минић: Расте свијест грађана и привредника о значају осигурања

13

01

Ухапшен Бањалучанин због провале у приватну кућу

12

58

Стевандић разговарао са студентима Правног факултета

12

57

м:тел наградна игра "Никад лакше до аута" доноси вриједне награде

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner