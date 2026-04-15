Нова Трампова најава: Свијет нека се припреми за "невјероватна два дана"

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да је рат с Ираном близу краја, поручивши да свијет треба да се припреми за „невјероватна два дана“, док је начелник војске Пакистана допутовао у Техеран с циљем спречавања нове ескалације сукоба.
Дипломатске активности интензивиране су у тренутку када амерички и ирански званичници разматрају повратак у Исламабад на наставак преговора, након што су разговори протеклог викенда завршени без конкретног договора.
Пакистанска војска потврдила је да је фелдмаршал Асим Мунир стигао у Техеран, а према наводима извора из Ирана, његов циљ је „смањити разлике“ између двије стране.
Трамп је у изјави за АБЦ њуз казао да не очекује продужење двоседмичног примирја које истиче наредне седмице.
„Мислим да ћете гледати невјероватна два дана која су пред нама“, рекао је Трамп, додајући да је сукоб „врло близу краја“.
У интервјуу за Фокс бизнис нетворк истакао је да обје стране показују велику жељу за постизањем договора.
„Видјећемо шта ће се десити. Мислим да желе постићи споразум веома снажно“, казао је Трамп.
Званичници из Пакистана, Ирана и земаља Залива наводе да би се преговори ускоро могли наставити у Исламабаду.
Разговори одржани протеклог викенда окончани су без споразума о окончању рата који је Трамп покренуо заједно с Израелом 28. фебруара, што је изазвало иранске нападе на сусједне земље у Заливу и обновило сукоб између Израела и Хезболаха у Либану.
Оптимизам америчког предсједника утицао је на раст глобалних берзи, док су цијене нафте, након претходног пада, благо порасле и крећу се око 95 долара по барелу.
Америчка војска саопштила је да наставља враћати бродове који покушавају упловити или испловити из Ирана. Међу њима је и танкер „Рич Стари“, у кинеском власништву, који се под америчким санкцијама вратио кроз Хормушки мореуз.
Свијет
Ово се није десило од Кубанске кризе: Американци вратили санкционисани кинески брод
Амерички разарач зауставио је два танкера која су покушала напустити иранску луку Чабахар у Оманском заливу.
С друге стране, ирански медији наводе да је један супертанкер, упркос блокади, успио проћи према луци Имам Хомеини.
Иако су Сједињене Америчке Државе и Иран до сада избјегли већи поморски сукоб, Техеран је упозорио да ће одговорити на сваку војну акцију.
Заједничка команда иранских снага запријетила је обуставом трговинских токова у Персијском заливу, Оманском мору и Црвеном мору уколико америчка блокада буде настављена.
Трамп је додатно запријетио ескалацијом у случају наставка рата.
„Можемо уништити све њихове мостове у року од једног сата. Можемо уништити све њихове електране за један сат. Не желимо то учинити, али видјећемо шта ће се десити“, поручио је.
Потпредсједник Џеј Ди Венс изјавио је да Вашингтон жели постићи „велики споразум“ с Ираном, али да међу државама влада велико неповјерење.
Кључна тачка неслагања остаје ирански нуклеарни програм. Сједињене Америчке Државе предложиле су 20-годишњу суспензију свих нуклеарних активности, док Иран нуди прекид у трајању од три до пет година.
Директор Међународне агенције за атомску енергију Рафаел Гроси изјавио је да је трајање евентуалног мораторијума политичко питање те да постоји простор за компромис.
Вашингтон такође инсистира на уклањању обогаћеног нуклеарног материјала из Ирана, док Техеран захтијева укидање међународних санкција.
У међувремену, Израел наставља нападе у Либану циљајући Хезболах, што додатно компликује мировне напоре.
Према доступним подацима, у сукобу је погинуло око 5.000 људи, укључујући приближно 3.000 у Ирану и 2.000 у Либану, међу којима су бројни цивили, студенти и професори.
Рат је такође довео до готово потпуног затварања Хормушког мореуза, кључне руте за транспорт нафте и гаса, што је озбиљно пореметило глобално тржиште енергије и натјерало увознике да траже алтернативне изворе снабдијевања.
