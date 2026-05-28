Шире се снимци голих и растројених људи у Загребу

28.05.2026 17:04

Фото: Printscreen/Instagram

У бројним коментарима испод видеа помиње се да је ријеч о посљедицама конзумације дрога, а у неким коментарима наводи се и фентанил, синтетички опиоид који је до 50 пута јачи од хероина.

Важно је нагласити да је за сада ријеч само о теоријама и да не постоји доказ да су ови случајеви повезани са конзумацијом дрога, нити да су међусобно повезани.

Хрватски портал Индекс је јутрос послао упит полицији у вези са дијелом објављених снимака. Питали су да ли биљеже повећан број пријава о растројеним особама и постоје ли индиције да би ти случајеви могли бити повезани са дрогом, односно фентанилом. Одговор још нису добили.

За већину снимака са друштвених мрежа није јасно када су настали, али су сви постали вирални током ове недјеље.

Скакао по аутомобилима

У уторак нешто послије поднева, у Новом Загребу, на једној од најпрометнијих градских раскрсница, 27-годишњи румунски држављанин пењао се по аутомобилима, скакао по њима и викао. Шокирани возачи позвали су полицију и сами задржали мушкарца до доласка службеника.

Директорка загребачког Завода за хитну медицину потврдила је да је мушкарац одмах након интервенције превезен у Клинику за психијатрију Свети Иван у Јанкомиру. Хоспитализован је и смјештен на затворено одјељење, гдје бораве пацијенти са тешким психотичним стањима.

Голи младић викао на улици

На друштвеним мрежама појавио се снимак потпуно голог младића који виче на улици, након чега га полицајци приводе уз употребу силе. Појавиле су се два различита снимка који приказују инцидент из различитих углова.

Гола жена у Дубрави

Шири се и снимак из загребачке Дубраве који приказује голу жену како прелази пјешачки прелаз, а затим, како изгледа, прилази аутомобилу из којег је возач снима. Детаљи овог случаја још нису познати.

Истовремено се појавила и фотографија голе жене која лежи на тротоару поред пута, а могуће је да је ријеч о истој особи.

Младић у положају који подсјећа на "фентанил фолд"

Портал Zagreb.info објавио је прије неколико дана снимак младића без мајице који у једном тренутку заузима погрбљен положај тијела познат као "фентанил фолд".

Ријеч је о незваничном изразу који се повезује са снимцима особа под јаким утицајем опиоида, посебно фентанила, али сам положај тијела није доказ конзумације дроге.

Само на основу снимка, држања тела или необичног понашања не може се закључити да је неко конзумирао фентанил.

Такво стање могу изазвати различите дроге, алкохол, психичка криза, неуролошки проблем, здравствено стање или комбинација више фактора. Није искључена ни могућност да је понашање на снимку одглумљено.

Снимак младића са необичним покретима

Један од снимака приказује младића са капуљачом у Загребу који се креће на необичан начин док двије пролазнице покушавају да му помогну. У једном тренутку пада, затим устаје и одлази.

Младићи на клупи у парку

Појавио се и снимак који приказује двојицу младића на клупи у парку, од којих један изводи некоординисане покрете рукама и ногама, а у опису се наводи да је видео снимљен у Загребу.

Инцидент и у Сплиту

Један инцидент са растројеном особом забиљежен је и у Сплиту. Тамо је младић без мајице викао и вријеђао пролазницу, након чега је бивши замјеник градоначелника Сплита Бојан Ивошевић позвао полицију. Полиција у изјави за медије није навела да је младић био под утицајем дроге.

