Наоружани мушкарац ухапшен у Загребу: Код себе имао два пиштоља напуњена муницијом

28.05.2026 14:24

Фото: МУП Хрватске

Загребачка полиција ухапсила је јутрос наоружаног мушкарца и тиме спријечила могућу трагедију у главном граду Хрватске, рекао је министар унутарњих послова Хрватске Давор Божиновић.

Божиновић је у Сабору рекао да је педесетдвогодишњи мушкарац ухапшен јутрос око 6.00 часова, а код себе је имао два пиштоља напуњена муницијом.

"Оба пиштоља имала су и метак у цијеви те су била спремна за употребу. Да полиција није поступила по дојави, вјероватно се могао очекивати најгори исход јутрос у Загребу", нагласио је он.

Божиновић је рекао да је ухапшени прошле године имао изречену мјеру обвезног лијечења и пријаву за покушај убиства из 2016. године, када је пуцао из илегалног пиштоља.

Осим тога, евидентиране су му и двије пријетње, насилничко понашање те провала у киоск, преноси портал "Индекс".

