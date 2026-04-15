Нови детаљи масакра у Турској: Убијено девет особа, међу њима осморо дјеце

15.04.2026 17:47

Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

У пуцњави у средњој школи у провинцији Кахраманмараш убијено је девет особа, међу њима осморо дјеце, док је 13 повријеђено, од којих је више у тешком стању, саопштили су званичници.

У инциденту који се догодио у провинцији Кахраманмараш, повређено је још 13 особа, од којих је шест у критичном стању, навео је министар унутрашњих послова Мустафа Чифтчи на конференцији за новинаре, преноси Ројтерс.

Четрнаестогодишњи ученик је данас отворио ватру у двије учионице у средњој школи у Турској, у другој таквој пуцњави у земљи за два дана.

Дошао је у школу наоружан оружјем за које се вјерује да припада његовом оцу, пензионисаном полицајцу, рекао је гувернер покрајине Кахраманмараш, Мукерем Унлуер и додао да је носио пет комада ватреног оружја и седам оквира које је највјероватније узео од оца - бившег полицајца.

Није јасно да ли је нападача убила полиција или је извршио самоубиство. Према ријечима Чифтчија, ријеч је о "лично мотивисаном инциденту", а околности пуцњаве се испитују.

Чифтчи је рекао да су шесторо од 13 рањених у тешком стању. Министар правде Акин Гурлек изјавио је да власти спроводе истрагу о мотивима напада, док су повријеђени пребачени у болнице у региону. Он је навео да је седам тужилаца ангажовано у истрази о оружаном нападу и да је издата забрана објављивања информација о инциденту, преноси б92.

