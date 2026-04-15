Нови детаљи масакра у Турској: Убијено девет особа, међу њима осморо дјеце

У пуцњави у средњој школи у провинцији Кахраманмараш убијено је девет особа, међу њима осморо дјеце, док је 13 повријеђено, од којих је више у тешком стању, саопштили су званичници.
У инциденту који се догодио у провинцији Кахраманмараш, повређено је још 13 особа, од којих је шест у критичном стању, навео је министар унутрашњих послова Мустафа Чифтчи на конференцији за новинаре, преноси Ројтерс.
Four people killed and 20 injured after student opens fire at school in Turkey, local governor says, in second school shooting in two days.
Четрнаестогодишњи ученик је данас отворио ватру у двије учионице у средњој школи у Турској, у другој таквој пуцњави у земљи за два дана.
Дошао је у школу наоружан оружјем за које се вјерује да припада његовом оцу, пензионисаном полицајцу, рекао је гувернер покрајине Кахраманмараш, Мукерем Унлуер и додао да је носио пет комада ватреног оружја и седам оквира које је највјероватније узео од оца - бившег полицајца.
SCHOOL SHOOTING IN TURKEY JUST NOW
THIS IS THE 2ND ONE IN 2 DAYS IN TURKEY
THIS IS THE 2ND ONE IN 2 DAYS IN TURKEY
Није јасно да ли је нападача убила полиција или је извршио самоубиство. Према ријечима Чифтчија, ријеч је о "лично мотивисаном инциденту", а околности пуцњаве се испитују.
Чифтчи је рекао да су шесторо од 13 рањених у тешком стању. Министар правде Акин Гурлек изјавио је да власти спроводе истрагу о мотивима напада, док су повријеђени пребачени у болнице у региону. Он је навео да је седам тужилаца ангажовано у истрази о оружаном нападу и да је издата забрана објављивања информација о инциденту, преноси б92.
