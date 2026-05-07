Емотивни опроштај БХДЦА од Кустурића: Његово име је синоним за храброст

АТВ
07.05.2026 10:17

Комеморација Бобана Кустурића
Фото: ATV

Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ опростила се од Бобана Кустурића, начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске, истичући да је његово име синоним за храброст.

"Са дубоким жаљењем и неизмјерном тугом опраштамо се од Бобана Кустурића, човјека чије је име постало синоним за професионализам, храброст и визионарски развој ваздухопловства на нашим просторима. Одлазак Бобана Кустурића ненадокнадив је губитак за ваздухопловну заједницу, али и за цијелу БиХ", навели су они.

Како су додали, његов прерани одлазак оставља празнину коју ће бити тешко попунити, али оставља и траг који ће служити као путоказ будућим генерацијама ваздухопловаца.

"Бобан Кустурић није био само пилот, био је архитекта модерног приступа летењу. Његов допринос цивилном ваздухопловству огледа се у неуморном раду на успостављању највиших стандарда безбједности и оперативности. Захваљујући његовој визији, реализовани су кључни пројекти набавке савремене опреме и летјелица, чиме је цивилни сектор подигнут на ниво који данас парира међународним стандардима ", истичу из БХДЦА.

Они истичу да је Бобан кроз свој рад демонстрирао да ваздухопловство у цивилне сврхе има и хуманитарни карактер - спасавање људских живота.

"Његове акције медицинског транспорта и гашења пожара постале су симбол наде за грађане у најтежим тренуцима. БХДЦА изражава најдублје саучешће његовој породици, пријателјима и колегама. Нека му је плаво небо и вјечна слава", закључили су они.

Комеморација поводом његове смрти одржана је данас, 7.маја у Културном центру Бански двор у Бањалуци.

Кустурић је рођен 8. септембра 1974. године у Бањалуци. Завршио је Војну академију Војске Југославије – Одсјек за РВ и ПВО, у Београду 1997. године и стекао звање официр авијације - пилот. Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.

Након тога, наставио је свој рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" - Републике Српске. Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након реорганизације истог и формирања Управе за ваздухопловство, обавља послове начелника управе.

Руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтјевале хитну евакуацију.

Бобана Кустурића предсједник Републике Српске одликовао је Орденом Милоша Обилића.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

