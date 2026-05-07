Емотивни опроштај БХДЦА од Кустурића: Његово име је синоним за храброст

Аутор:АТВ
Коментари:0
Дирекција за цивилно ваздухопловство БиХ опростила се од Бобана Кустурића, начелника Управе за ваздухопловство Министарства унутрашњих послова Републике Српске, истичући да је његово име синоним за храброст.
"Са дубоким жаљењем и неизмјерном тугом опраштамо се од Бобана Кустурића, човјека чије је име постало синоним за професионализам, храброст и визионарски развој ваздухопловства на нашим просторима. Одлазак Бобана Кустурића ненадокнадив је губитак за ваздухопловну заједницу, али и за цијелу БиХ", навели су они.
Како су додали, његов прерани одлазак оставља празнину коју ће бити тешко попунити, али оставља и траг који ће служити као путоказ будућим генерацијама ваздухопловаца.
"Бобан Кустурић није био само пилот, био је архитекта модерног приступа летењу. Његов допринос цивилном ваздухопловству огледа се у неуморном раду на успостављању највиших стандарда безбједности и оперативности. Захваљујући његовој визији, реализовани су кључни пројекти набавке савремене опреме и летјелица, чиме је цивилни сектор подигнут на ниво који данас парира међународним стандардима ", истичу из БХДЦА.
Они истичу да је Бобан кроз свој рад демонстрирао да ваздухопловство у цивилне сврхе има и хуманитарни карактер - спасавање људских живота.
"Његове акције медицинског транспорта и гашења пожара постале су симбол наде за грађане у најтежим тренуцима. БХДЦА изражава најдублје саучешће његовој породици, пријателјима и колегама. Нека му је плаво небо и вјечна слава", закључили су они.
Комеморација поводом његове смрти одржана је данас, 7.маја у Културном центру Бански двор у Бањалуци.
Кустурић је рођен 8. септембра 1974. године у Бањалуци. Завршио је Војну академију Војске Југославије – Одсјек за РВ и ПВО, у Београду 1997. године и стекао звање официр авијације - пилот. Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године.
Након тога, наставио је свој рад у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице "САР" - Републике Српске. Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након реорганизације истог и формирања Управе за ваздухопловство, обавља послове начелника управе.
Руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтјевале хитну евакуацију.
Бобана Кустурића предсједник Републике Српске одликовао је Орденом Милоша Обилића.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
10
42
10
36
10
23
10
17
10
17
Тренутно на програму