ЦИК БиХ расписује опште изборе

Аутор:АТВ
Коментари:0
Централна изборна комисија БиХ данас би требало да распише опште изборе у БиХ.
Први пут би могли бити одржани уз коришћење нових технологија.
Увођење скенера могло би бити уведено као контролни механизам, иако ће формално само ручно пребројани резултати ући у коначни резултат.
У Цику се спремају и потписати уговор са америчком фирмом "Смартматик", која је добила посао набавке изборних технологија ,чија понуда је за 17 милиона скупља од другорангираног "Планет софта", пише РТРС
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
9 ч1
БиХ
18 ч0
БиХ
21 ч2
БиХ
1 д0
Најновије
Тренутно на програму