Убијено 9 особа: Ово је ученик који је починио масакр у школи

Девет особа, међу њима осморо дјеце, убијено је данас у пуцњави у једној средњој школи у провинцији Кахраманмараш на југоистоку Турске, саопштио је министар унутрашњих послова Мустафа Чифтчи.
У инциденту који се догодио у провинцији Кахраманмараш, повријеђено је још 13 особа, од којих је шест у критичном стању, навео је он на конференцији за новинаре.
Нови детаљи масакра у Турској: Убијено девет особа, међу њима осморо дјеце
Четрнаестогодишњи ученик је данас отворио ватру на двије учионице у средњој школи у Турској, у другој таквој пуцњави у земљи за два дана.
Дошао је у школу наоружан оружјем за које се вјерује да припада његовом оцу, пензионисаном полицајцу, рекао је гувернер покрајине Кахраманмарас, Мукерем Унлуер и додао да је носио пет комада ватреног оружја и седам оквира које је највјероватније узео од оца – бившег полицајца.
Није јасно да ли је нападача убила полиција или је извршио самоубиство.Према ријечима Чифтчија, ријеч је о “лично мотивисаном инциденту”, а околности пуцњаве се испитују.
Чифтчи је рекао да су шесторо од 13 рањених у тешком стању.
Министар правде Акин Гурлек изјавио је да власти спроводе истрагу о мотивима напада, док су повријеђени пребачени у болнице у региону. Он је навео да је седам тужилаца ангажовано у истрази о оружаном нападу и да је издата забрана објављивања информација о инциденту.
Напад се догодио дан након што је 16 људи, углавном ученика, рањено када је бивши ученик отворио ватру у средњој школи у оближњој покрајини Шанлиурфа.
Нападач је касније извршио самоубиство.
Државни емитер ТРТ идентификовао је најновијег стрелца као Ису Араса Мерсинлија и рекао да је његов отац приведен на испитивање.
Турске власти су увеле забрану емитовања “трауматичних” слика са пуцњаве, упозоравајући медијске организације да ограниче извјештавање на изјаве званичника.
Родитељи су пожурили у школу у округу Оникисубат у Кахраманмарашу након што су чули извјештаје о оружаном нападу, јавила је телевизија НТВ.
Утврђен је идентитет нападача који је извео оружани напад на средњу школу у турском граду Кахраманмарашу. У питању је Иса Арас Мерсинли, ученик осмог разреда ове школе. Приведен је и отац нападача, Угур Мерсинли.
На друштвеним мрежама појавила се фотографија за коју се тврди да приказује нападача, идентификованог као Иса Арас Мерсинли, међутим, ове информације за сада нису званично потврђене.
Према ријечима гувернера Кахраманмараша, напад се догодио из за сада непознатих разлога.
Гувернер је навео да је ученик осмог разреда унео оружје у школу сакривено у ранцу, након чега је ушао у двије учионице и насумично отворио ватру на присутне ученике и наставнике.
Том приликом страдале су четири особе, док је 20 повријеђено, од којих је четворо у тешком стању и на операцији.
– И он је преминуо. Пуцао је у себе током нереда. Да ли је у питању било самоубиство или је сам себе упуцао током нереда, тренутно није познато. Ученик осмог разреда који је изазвао инцидент је један од наших ученика, а његов отац је бивши полицајац. Сумњамо да је узео своје оружје. Дошао је са 5 пиштоља и 7 оквира и ушао у 2 учионице – рекао је гувернер.
Како је навео, сумња се да је оружје узето из породичног поседа, а код нападача је пронађено више комада ватреног оружја и муниције.
Главни јавни тужилац Кахраманмараша Рамазан Мурат Тирјаки потврдио је да је покренута опсежна истрага у којој учествује више тужилаца. Истакао је да се случај испитује из свих аспеката, док су форензички тимови на терену и раде на прикупљању доказа.
Према његовим речима, тренутно је потврђено 20 рањених, а истрага је у току.
Ово се дешава само дан након што је бивши ученик (19) упао у школу у турском округу Сиверек и ранио 16 људи, након чега је извршио самоубиство приликом покушаја хапшења.
Пуцњаве у школама су веома ријетке у Турској.
