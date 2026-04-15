Медији на удару: Би-Би-Си отпушта скоро 2.000 радника!

Би-Би-Си је обавијестио запослене да ће укинути 2.000 радних мјеста, рекли су извори агенцији ПА медија.
Један од запослених на британском медијском сервису рекао је да то значи да ће сваки десети радник остати без посла и да је то "ужасно".
Извори наводе да је информација о отпуштањима пренесена запосленима у групном телефонском позиву, али да им нису дати детаљи о томе ко ће бити погођен.
Руководство Би-Би-Сија раније је најавило резање трошкова у наредне три године.
Сљедећег мјесеца, позицију генералног директора Би-Би-Сија преузима бивши шеф "Гугла" Мет Бритин преноси Срна.
