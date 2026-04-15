Logo
Large banner

Медији на удару: Би-Би-Си отпушта скоро 2.000 радника!

Аутор:

АТВ
15.04.2026 18:38

Коментари:

0
Јавни сервис Би-би-си
Фото: pexels/LIAM O'NEILL, the Explorer Panda

Би-Би-Си је обавијестио запослене да ће укинути 2.000 радних мјеста, рекли су извори агенцији ПА медија.

Један од запослених на британском медијском сервису рекао је да то значи да ће сваки десети радник остати без посла и да је то "ужасно".

Извори наводе да је информација о отпуштањима пренесена запосленима у групном телефонском позиву, али да им нису дати детаљи о томе ко ће бити погођен.

Руководство Би-Би-Сија раније је најавило резање трошкова у наредне три године.

Сљедећег мјесеца, позицију генералног директора Би-Би-Сија преузима бивши шеф "Гугла" Мет Бритин преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

46

Предсједник ММФ: Свјетска економија на граници фискалне одрживости, потребне хитне реформе

20

19

Џиновски нови кратер на Мјесецу изненадио научнике

20

17

Хакери упали на сајт који користе милиони: Ако имате овај алат за рачунар, у проблему сте

20

08

Стравично невријеме: Олуја однијела 16 живота на Карибима

19

57

Додик: Станивуковић жели да се кандидује јер бјежи, Град сада дугује 56 милиона

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner