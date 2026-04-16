Logo
Large banner

Трагедија на Вождовцу: Дошао да види пожар и помогне, постао прва жртва

Аутор:

АТВ
16.04.2026 15:51

Коментари:

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Трагедија која се догодила данас око поднева у Ровињској улици на Вождовцу добила је свој најмрачнији сценарио.

Иако се првобитно мислило да је страдали радник Геолошког института, испоставило се да несрећни човјек нема никакве везе са запаљеним објектом који је био празан, сазнаје "Telegraf.rs".

Дошао да посматра, па издахнуо на лицу мјеста

Према најновијим и провјереним информацијама, човјек који је преминуо био је само посматрач. Он је, привучен огромним пламеном и димом који је куљао из бараке Института, пришао да види шта се дешава, када му је изненада позлило.

Љекари сумњају да је ријеч о природној смрти, највјероватније срчаном удару, који је наступио као посљедица шока, узбуђења или удисања дима док је стајао у близини буктиње. Тијело је послато на обдукцију која ће потврдити тачан узрок смрти.

Друга двојица збринутих такође пролазници?

Још шокантнији податак је да ни друга двојица мушкараца којима је указана помоћ нису били у објекту нити су запослени у Геолошком институту. Они су се, према сазнањима са терена, затекли у близини пожара и претрпели јак стрес гледајући стравичан призор и покушај реанимације човјека који је пао пред њима.

„Било је језиво. Људи су се окупили да гледају ватру, а онда се један човјек само срушио. Није га дохватила ватра, није био унутра, само је пао док је гледао како све гори“, каже један од шокираних очевидаца.

Подсјећамо, пожар је избио у 12:10 часова у бараци Геолошког института Србије на Вождовцу. Ватрогасци су се борили са пламеном који је претио да се прошири на суседне зграде, док је полиција покушавала да удаљи бројне посматраче који су се окупили око Плавог моста.

Док се материјална штета на објекту Института још увек процјењује, градом је од‌јекнула вијест о бизарној смрти која подсјећа колико екстремне ситуације могу бити кобне чак и за оне који нису директно угрожени.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Вождовац

трагедија

преминуо мушкарац

Београд

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner