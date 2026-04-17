Земљотрес у Србији, ево гдје се затресло

Аутор:АТВ
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 2,7 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у петак, 17. април 2026. у 12,37 часова, на подручју Србије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Стари Лец, од мјеста Милетићево, на дубини од око 8 километара, при географским координатама ширине 45.32 и дужине 21.05.
Здравље
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 7 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
30 мин0
Хроника
39 мин0
Хроника
42 мин0
Економија
44 мин0
Србија
3 ч0
Србија
21 ч0
Србија
22 ч0
Србија
23 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму