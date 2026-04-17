Земљотрес у Србији, ево гдје се затресло

17.04.2026 12:53

Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 2,7 степени по Рихтеровој скали забиљежен је у петак, 17. април 2026. у 12,37 часова, на подручју Србије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је у близини Стари Лец, од мјеста Милетићево, на дубини од око 8 километара, при географским координатама ширине 45.32 и дужине 21.05.

Доктор

Здравље

Почињу бесплатни прегледи јетре савременим уређајем: Ево када и гдје

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 7 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

Прочитајте више

Службеник суда проневјерио више од 100.000 КМ, предложен му притвор

Хроника

Службеник суда проневјерио више од 100.000 КМ, предложен му притвор

30 мин

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Хроника

Мотоциклиста претукао таксисту у центру града, па побјегао

39 мин

0
Ухапшене у акцији Инсајдер 2 Јовицу Грујића и А.Т. полиција спроводи у Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци

Хроника

Акција ”Инсајдер 2”: Грујићу и Травару предложен притвор

42 мин

0
Лет авиона

Економија

Авио-компаније уводе нове таксе и отказују летове због поскупљења горива

44 мин

0

Више из рубрике

Механизам не жели да говори о могућности лијечења генерала Младића у Србији

Србија

Механизам не жели да говори о могућности лијечења генерала Младића у Србији

3 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Србија

Трагедија на Вождовцу: Дошао да види пожар и помогне, постао прва жртва

21 ч

0
Патријарх Српске православне цркве Порфирије данас је у Васкршњој посланицима честитао Васкрс верницима

Србија

Патријарх Порфирије: Одговорност у раду за духовну корист и напредак цркве

22 ч

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Србија

Стравичан пожар у Србији, има мртвих

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

20

Пијан и дрогиран са 110 km/h прошао кроз црвено: Држављанин БиХ оптужен за језиву несрећу

13

20

Стевандић: Српски глас у Америци гласнији од политичког Сарајева

13

14

Како препознати право маслиново уље?

13

09

Исплаћено 5,8 милиона КМ за подстицаје

13

05

Фоча и званично постаје град

