Патријарх Порфирије служи парастос жртвама усташког злочина у НДХ

Његова свестост патријарх српски Порфирије уз саслужење више епископа и свештеника Српске правславне цркве служи на платоу поред гробног поља Тополе у Спомен-подручју Доња Градина парастос и помен за 700.000 невино страдалих Срба, Јевреја и Рома убијених у јасеновачком систему концентрационих логора у Независној Држави Хрватској.
Молитвеном дијелу данашњег комеморативног скупа у Доњој Градини присуствују највиши званичници Републике Српске и Србије, потомци преживјелих јасеновачких логораша, као и више хиљада грађана.
Претходно су, у оквиру обиљежавања Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ, положени вијенци и цвијеће на гробно поље Тополе у Спомен-подручју Доња Градина.
Вијенце је положила делегација Републике Српске предвођена предсједником Синишом Караном и делегација Србије, коју у Доњој Градини предводи предсједник Александар Вучић.
Вијенац је положила и делегација Сједињених Америчких Држава предвођена специјалним изаслаником за борбу против антисемитизма Јехудом Каплуном, као и делегација Израела, предвођена вишим савјетником у Амбасади Државе Израел Ернестом Грином.
Цвијеће и вијенце су положили и представници Удружења бивших логораша из Другог свјетског рата, делегација ромске заједнице, као и представници дипломатског кора.
Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба.
Поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту - Доњој Градини у Републици Српској је Дан жалости, преноси Срна
