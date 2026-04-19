Logo
Large banner

Патријарх Порфирије служи парастос жртвама усташког злочина у НДХ

Аутор:

АТВ
19.04.2026 12:40

Коментари:

0
Фото: ATV

Његова свестост патријарх српски Порфирије уз саслужење више епископа и свештеника Српске правславне цркве служи на платоу поред гробног поља Тополе у Спомен-подручју Доња Градина парастос и помен за 700.000 невино страдалих Срба, Јевреја и Рома убијених у јасеновачком систему концентрационих логора у Независној Држави Хрватској.

Молитвеном дијелу данашњег комеморативног скупа у Доњој Градини присуствују највиши званичници Републике Српске и Србије, потомци преживјелих јасеновачких логораша, као и више хиљада грађана.

Претходно су, у оквиру обиљежавања Дана сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ, положени вијенци и цвијеће на гробно поље Тополе у Спомен-подручју Доња Градина.

Вијенце је положила делегација Републике Српске предвођена предсједником Синишом Караном и делегација Србије, коју у Доњој Градини предводи предсједник Александар Вучић.

Вијенац је положила и делегација Сједињених Америчких Држава предвођена специјалним изаслаником за борбу против антисемитизма Јехудом Каплуном, као и делегација Израела, предвођена вишим савјетником у Амбасади Државе Израел Ернестом Грином.

Цвијеће и вијенце су положили и представници Удружења бивших логораша из Другог свјетског рата, делегација ромске заједнице, као и представници дипломатског кора.

Према подацима Спомен-подручја Доња Градина, у злогласном логору Јасеновац током Другог свјетског рата страдало је 700.000 жртава усташког злочина, међу којима 500.000 Срба.

Поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве усташког злочина геноцида у концентрационом логору Јасеновац и његовом највећем стратишту - Доњој Градини у Републици Српској је Дан жалости, преноси Срна

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Патријарх Порфирије

Дан сјећања

Јасеновац

Доња Градина

Парастос

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мацут: Јасеновац - вјечна опомена која снажно одјекује

Србија

Мацут: Јасеновац - вјечна опомена која снажно одјекује

1 ч

0
Вијенце у Доњој Градини положиле делегација Републике Српске, Србије, САД и Израела

Република Српска

Вијенце у Доњој Градини положиле делегација Републике Српске, Србије, САД и Израела

1 ч

0
Обиљежавање Дана сјећања у Доњој Градини

Република Српска

Обиљежавање Дана сјећања на жртве у НДХ

2 ч

7

Више из рубрике

Селак: Доња Градина опомиње - слобода и држава гаранција опстанка

Република Српска

Селак: Доња Градина опомиње - слобода и држава гаранција опстанка

1 ч

0
Вијенце у Доњој Градини положиле делегација Републике Српске, Србије, САД и Израела

Република Српска

Вијенце у Доњој Градини положиле делегација Републике Српске, Србије, САД и Израела

1 ч

0
Жељка Цвијановић са Каплуном у Доњој Градини: Одајемо почаст жртвама Јасеновца

Република Српска

Цвијановић са Каплуном у Доњој Градини: Одајемо почаст жртвама Јасеновца

2 ч

0
Обиљежавање Дана сјећања у Доњој Градини

Република Српска

Обиљежавање Дана сјећања на жртве у НДХ

2 ч

7

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

Херцог: Доња Градина подсјетник на зло и симбол борбе против безразложне мржње

13

43

Каран: Доња Градина и Јасеновац вјечна опомена човјечанству

13

40

Изасланик Доналда Трампа у Доњој Градини: Ко је Јехуда Каплун?

13

24

Нијемци више не траже станове? Све због страха од виших камата

13

13

Црвена звезда забранила долазак Баке Прасета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner