Каран: Доња Градина и Јасеновац вјечна опомена човјечанству

19.04.2026 13:43

Фото: ATV

Доња Градина није обично стратиште већ посвећена српска земља, покропљена крвљу мученика. Логор смрти Јасеновац и Доња Градина, као његово највеће стратиште су вјечна опомена човјечанству као и доказ до које мјере људско зло може да иде те да постане идеологија, а идеологија постане државна политика.

Предсједник Републике Српске казао је да у Доњој Градини и Јасеновцу нема мјеста за недореченост те да је дужност свих да говоре искрено, одговорно, истином и чињеницама поткријепљено.

„Над српским народом у Независној држави Хрватској почињен је геноцид. То није питање тумачења већ уисторијска чињеница потврђена бројним доказима, живим свједочењима преживјелих и научним истраживањима. Међутим, ако истину не понављамо довољно често, а други је истовремено искривљују наћићемо се у опасности да истину изгубимо. Управо зато је и Народна скупштина Републике Српске још 2015. године усвојила Декларацију о геноциду Независне државе Хрватске над Србима, Јеврејима и Ромима током Другог свјетског рата, а којом је јасно потврђено да је ријеч о системском, државно организованом злочину са намјером потпуног уништења народа, посебно српског“, казао је Каран.

Каран додаје да је геноцид над Србима спровођен кроз појединачна и масовна убиства, мучења, депортације, присилне конверзије, покатоличавање, уништавање културног, вјерског и духовног идентитета као и масовна и кроз оснивање масовних стратишта широм НДХ.

„Геноцидна политика тадашње хрватске државе било је јавно формулисана: "трећину Срба побити, трећину протјерати, а трећину покатоличити и тиме асимиловати". Ову политику су Усташе досљедно проводиле. Република Српска је и настала како се геноцид над Србима више никада не би поновио. У свим оснивачким актима Републике Српске наглашено је сјећање и искуство геноцида над Србима током Другог свјетског рата усвајањем Декларације Република Српска је поставила темеље институционално памћење Српске као и трајну обавезу да се истина о овом злочину чува и брани“, казао је Каран.

Дан сјећања на жртве геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима у НДХ

Како он даље наводи, Република Српска води одговорну политику заштите српског народа што доказује и усвајање Резолуције о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола Независне државе Хрватске и усташке фашистичке и нацистичке идеологије и симбола,а који је Народна скупштина Републике Српске усвојила ове године.

„У овој резолуцији се децидно дефинише појам геноцида у складу са међународним правом и наглашава да је у НДХ постојала јасна намјера уништења српског народа као националне и вјерске заједнице. Резолуција посебно истиче да су убијани, прогон, депортација и присилна асимилацја и уништавање идентитета били дио системске политике и да сваки покушај релативизације или негирања тих чињеница представчља опасност за наше друштво. Посебно се налашава и да се величање усташке идеологије , употреба симбола и поздрава као и негативни ревизионистички приступ историји су индикатор потенцијалних будућих сукоба и насиља“, говори Каран те додаје да то нису политичке ни правне формулације већ упозорења.

Према његовим ријечима Јасеновац је био централно мјесто геноцида почињеног над српским, јеврејским и ромским становништвом. Kaкo каже, није био само логор већ систем уништења.

„Према подацима из историјских извора институција у том систему у бројним стратиштима широм НДХ страдало је милион Срба, Јевреја и Рома. Све су то људи са именом, читаве породице, д‌јеца, новорођенчад и све су то будућности које су прекинуте. То је српски народ који је збрисан са својих вјековних огњишта усташком камом и србосијеком. Посебно је страшна чинејница да су постојали логори за д‌јецу. То је злочин који превазилази сваки појам људског ума и човјечности. Убијати д‌јецу значи покушати уништити један народ“, казао је предсједник Српске Синиша Каран

