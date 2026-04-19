Патријарх Порфирије: Доња Градина - земља натопљена сузама и крвљу

Нема узвишенијег нити моћнијег мјеста са којег се поздрав "Христос васкрсе" може силније изрећи и даље чути него на мјесту распрећа нашег невиног Господа покрај Јерусалима и овдје на мјесту најстрашније голготе српског народа - у Доњој Градини, рекао је данас Његова светост патријарх српски Порфирије
"Сабрало нас је ово свето мјесто - Доња Градина, земља натопљена људским сузама и људском крвљу, али и освећена молитвом", рекао је патријарх.
Он је истакао да су ту ријечи сувишне и да је првенствено потребна тишина срца, тишина у којој ослушкујемо и чујемо глас оних који су својим страдањем освједочили вјеру, љубав и достојанство људског лика.
"Потребна је изнад свега чиста молитва. Зато се данас молитвено поклањамо Светим јасеновачким мученицима, невино пострадалима, нашим прецима и рођацима, сусједима, једном ријечју, нашим сународницима", поручио је патријарх Порфирије.
Патријарх је истакао да се молитвено поклањамо мученицима који су кроз таму ужасног усташног зла ушли у свјетлост васкрсења.
"Њихово страдање је превазишло вријеме и простор и постало свједочанство вјере која се не гаси. Сјећамо се не само својих већ и жртава из јеврејског и ромског народа. Сјећамо се и свих недужно страдалих било када и било гдје, било коме да припадају", рекао је он.
Патријарх Порфирије је нагласио да смо данас, на нашу жалост и срамоту, суочени са беспотребним крвопролићима који за собом остављају нове невине жртве.
"Посљедњу ријеч има љубав и наш Исус Христос, који је васкрсао и показао да тама не може да сакрије свјетлост. Не долазимо да се сјећамо прошлости већ и да учимо од жртава како да живимо у садашњости да чувамо вјеру у срцу и не дозволимо да нам се срце испуни горчином. Да останемо људи мира, заједнице, правде, који знају да је живот предивни дар божји и да бог има посљедњу ријеч", рекао је патријарх српски.
