Ови чајеви помажу код несанице

20.04.2026 20:42

Фото: MYKOLA OSMACHKO/Pexels

Проблеми са успављивањем и лош квалитет сна све су чешћа појава, а многи се окрећу природним рјешењима као што су биљни чајеви.

Иако не представљају терапију за несаницу, поједине биљке се традиционално користе због свог благог умирујућег дејства и потенцијалног утицаја на опуштање нервног система.

Стручњаци истичу да биљни чајеви могу бити користан дио вечерње рутине, јер помажу тијелу да се опусти и припреми за сан, посебно када се комбинују са добрим навикама спавања.

Камилица – најпознатији чај за спавање

Чај од камилице се најчешће користи као природно средство за опуштање.

Садржи флавоноиде за које се вјерује да доприносе смањењу анксиозности и напетости мишића. Поред потенцијалног побољшања квалитета сна, камилица се традиционално користи и за ублажавање благих упалних стања и симптома прехладе.

Нана – олакшање за тијело и стомак

Иако се чај од нане не сматра директним средством за сан, може помоћи код пробавних тегоба и надимања, што посредно олакшава успављивање ако су физичке нелагодности узрок несанице.

Лаванда – мирис и ефекат опуштања

Лаванда је позната по свом умирујућем дејству.

Нека истраживања сугеришу да може допринијети бољем квалитету сна и смањењу осјећаја умора, посебно када се користи као чај или у ароматерапији.

Матичњак – природни седативни ефекат

Матичњак се често користи у комбинацији са другим биљкама због свог благог умирујућег дејства, преноси Курир.

Може помоћи у смањењу стреса и олакшати успављивање.

Валеријана – једна од најпознатијих биљака за несаницу

Коријен валеријане се традиционално користи као природни седатив.

Сматра се да може помоћи код несанице и побољшања квалитета сна, а доступан је и у облику чајева и суплемената.

Иако биљни чајеви могу бити корисна подршка, стручњаци наглашавају да се код дуготрајних проблема са сном треба обратити љекару, јер несаница може имати различите узроке који захтијевају медицински приступ.

