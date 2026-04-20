Ови чајеви помажу код несанице

Аутор:АТВ
Коментари:0
Проблеми са успављивањем и лош квалитет сна све су чешћа појава, а многи се окрећу природним рјешењима као што су биљни чајеви.
Иако не представљају терапију за несаницу, поједине биљке се традиционално користе због свог благог умирујућег дејства и потенцијалног утицаја на опуштање нервног система.
Стручњаци истичу да биљни чајеви могу бити користан дио вечерње рутине, јер помажу тијелу да се опусти и припреми за сан, посебно када се комбинују са добрим навикама спавања.
Чај од камилице се најчешће користи као природно средство за опуштање.
Садржи флавоноиде за које се вјерује да доприносе смањењу анксиозности и напетости мишића. Поред потенцијалног побољшања квалитета сна, камилица се традиционално користи и за ублажавање благих упалних стања и симптома прехладе.
Иако се чај од нане не сматра директним средством за сан, може помоћи код пробавних тегоба и надимања, што посредно олакшава успављивање ако су физичке нелагодности узрок несанице.
Лаванда је позната по свом умирујућем дејству.
Нека истраживања сугеришу да може допринијети бољем квалитету сна и смањењу осјећаја умора, посебно када се користи као чај или у ароматерапији.
Матичњак се често користи у комбинацији са другим биљкама због свог благог умирујућег дејства, преноси Курир.
Може помоћи у смањењу стреса и олакшати успављивање.
Коријен валеријане се традиционално користи као природни седатив.
Сматра се да може помоћи код несанице и побољшања квалитета сна, а доступан је и у облику чајева и суплемената.
Иако биљни чајеви могу бити корисна подршка, стручњаци наглашавају да се код дуготрајних проблема са сном треба обратити љекару, јер несаница може имати различите узроке који захтијевају медицински приступ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Здравље
4 ч0
Здравље
6 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
21
10
21
07
21
03
20
51
20
45
Тренутно на програму