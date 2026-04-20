Бањалучка игралишта представљају опасност за најмлађе

Након година пропадања, рђе и вандализма, градски парламент разматраће ускоро кредитно задужење које би омогућило хитну реконструкцију игралишта на чак 12 локација. На ову проблематику већ мјесецима указују из скупштинске већине, али и родитељи.
Покидане љуљашке, труле клацкалице или искривљени тобоган - слика је појединих дјечијих игралишта у највећем граду Српске. Почевши од насеља Мејдан и Старчевица, па све до Борика. У удружењу које се годинама бори да се бањалучка игралишта доведу у ред нису наишли на разумијевање у Градској управи.
"Наше удружење је настало као спонтана посљедица дугогодишње борбе родитеља и мјештана насеља Обилићево 1. Наше игралиште у Улици царице Милице старо је 40 година и никада није реконструисано. С обзиром на то да административним путем нисмо направили никакав конкретан резултат - а јесмо пробали, јесмо имали толико моралне одговорности и толико смо се надали да можемо постићи нешто тим путем - слали смо писма, иницијативу грађана и 40 дописа 'на руке' градоначелнику, али нисмо добили повратну информацију", рекла је предсједница Удружења Партнерство за бољу Бањалуку Нина Радић.
На ову проблематику указивала је скупштинска већина у бањалучком парламенту. Није за похвалу, каже Ненад Талић, да је игралиште на Старчевици донација одговорне компаније, а да садашња градска администрација не може да одржи то игралиште. Буџет је, поручује, историјски и већи него икад, а одржавање игралишта спада у текуће одржавање.
"Ми свакако подржавамо све оно што треба добро урадити за наше грађане, али се поставља питање да ли град треба додатно задужити за ове сврхе. Ми ћемо на сједници инсистирати да чујемо план задужења за ту инвестицију и да се крене са реализацијом и поправкама", рекао је одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука Ненад Талић.
Градски парламент требало би да разматра кредитно задужење које би омогућило хитну реконструкцију игралишта на чак 12 локација. Иако су игралишта у незавидном стању, из Градске управе поручују да је одржавање редовно.
"Осим тога, редовно одржавање игралишта одвија се континуирано на подручју цијелог града. Ипак, у посљедње вријеме биљежи се пораст вандализма, па се често дешава да и новоизграђена игралишта буду оштећена, са ишараним и поломљеним справама (најновији примјер је ново игралиште у Лоркином насељу)", тврде из Градске управе Бањалука.
Кредитно задужење за бањалучка игралишта износи милион марака. У ПДП-у поручују да је реконструкција неопходна.
"Нажалост, примијетили смо доста несавјесног понашања, вандализма, рушења те комуналне опреме и хоћемо да уредимо постојеће, изградимо неке нове, те уведемо видео-надзор на тим игралиштима како бисмо заштитили градску имовину", казао је одборник ПДП-а у Скупштини града Бањалука Драган Милановић.
Потенцијална рјешења реконструкције и санације бањалучких игралишта наћи ће се на редовној сједници Скупштине града која ће се одржати 28. априла. Уколико се одборници усагласе, најмлађи Бањалучани ће на чак 12 локација моћи безбједно да проводе вријеме.
