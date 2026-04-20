Патријарх Порфирије упутио поруку младима: Треба да се трудимо да будемо добри људи

20.04.2026 19:00

Његова Светост Патријарх српски Порфирије посјетио Правни факултет у Бањалуци.
Његова светост патријарх српски Порфирије поручио је данас у Бањалуци да је школа са универзитетом као круном представља садашњост и будућност једног народа и државе.

"Ту се, наравно, стичу прије свега вјештине и знања која су неопходне друштву и држави, али истовремено то је и мјесто гдје се етички, културолошки обликују они који ће уобличавати смјернице и правце културног и идентитетског печата народа и државе", рекао је српски патријарх новинарима у Бањалуци, уочи предавања за студенте Универзитета у Бањалуци.

Патријарх је навео да је данас у Бањалуци, у оквиру обиљежавања најважнијег хришћанског празника Васкрсења Господњег, гост на Универзитету са жељом и циљем не да држи предавање, него да, прије свега, чује студенте и да са њима има непосредан контакт и комуникацију.

Српски патријарх поручио је младима, али и свима да се, прије свега, труде да буду добри људи, да разумију да свако може и треба да расте, да се поправља, односно да узраста у врлини и у свему ономе што радује Бога.

"Ако имамо ту спознају и такав став да треба да чинимо Господа радосним, онда је сигурно да и оно што се тиче наше свакодневице и хоризонтале нашег постојања мора бити испуњено честитошћу, вриједностима које су позитивне", рекао је патријарх и додао да то подразумијева да човјек не жели другом оно што не би пожелио себи.

Његова свјетост је истакао да су то успјех, радост, мир, љепота и љубав.

"Само у том случају, онда и ми можемо бити испуњени најприје миром и смислом живота, кад то имамо, све остало се додаје у мјери која нам је потребна и у времену кад нам је потребна", додао је патријарх, преноси Срна.

