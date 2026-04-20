Патријарх Порфирије упутио поруку младима: Треба да се трудимо да будемо добри људи

Аутор:АТВ
Коментари:0
Његова светост патријарх српски Порфирије поручио је данас у Бањалуци да је школа са универзитетом као круном представља садашњост и будућност једног народа и државе.
"Ту се, наравно, стичу прије свега вјештине и знања која су неопходне друштву и држави, али истовремено то је и мјесто гдје се етички, културолошки обликују они који ће уобличавати смјернице и правце културног и идентитетског печата народа и државе", рекао је српски патријарх новинарима у Бањалуци, уочи предавања за студенте Универзитета у Бањалуци.
Патријарх је навео да је данас у Бањалуци, у оквиру обиљежавања најважнијег хришћанског празника Васкрсења Господњег, гост на Универзитету са жељом и циљем не да држи предавање, него да, прије свега, чује студенте и да са њима има непосредан контакт и комуникацију.
Српски патријарх поручио је младима, али и свима да се, прије свега, труде да буду добри људи, да разумију да свако може и треба да расте, да се поправља, односно да узраста у врлини и у свему ономе што радује Бога.
Патријарх Порфирије на Правном факултету у Бањалуци
"Ако имамо ту спознају и такав став да треба да чинимо Господа радосним, онда је сигурно да и оно што се тиче наше свакодневице и хоризонтале нашег постојања мора бити испуњено честитошћу, вриједностима које су позитивне", рекао је патријарх и додао да то подразумијева да човјек не жели другом оно што не би пожелио себи.
Његова свјетост је истакао да су то успјех, радост, мир, љепота и љубав.
"Само у том случају, онда и ми можемо бити испуњени најприје миром и смислом живота, кад то имамо, све остало се додаје у мјери која нам је потребна и у времену кад нам је потребна", додао је патријарх, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
21
10
21
07
21
03
20
51
20
45
Тренутно на програму