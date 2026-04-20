Патријарх Порфирије на Правном факултету у Бањалуци

Аутор:

АТВ
20.04.2026 18:03

Његова Светост Патријарх српски Порфирије стигао је на Правни факултет у Бањалуци.

Ова посјета, која долази у васкршњем периоду, представља један од најзначајнијих духовних и академских догађаја на Правном факултету.

Патријарх ће се и поводом Васкрсења Христовог обратити на у амфитеатру Правног факултета Универзитета у Бањалуци.

Обраћању српског патријарха на Правном факултету присуствоваће и министар за научнотехнолошки развој и високо образовање Републике Српске Драга Мастиловић.

Долазак патријарха представља изузетну част за академску заједницу, али и прилику да млади чују ријечи подршке, мудрости и охрабрења.

Патријарха ће угостити и Његово високопреосвештенство митрополит бањалучки Јефрем.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

