Гајанин: Посебна част посјета патријарха Порфирија Правном факултету

Ректор Универзитета у Бањалуци Радослав Гајанин изјавио је вечерас да је Универзитет први пут за 50 година постојања имао прилику да угости патријарха српског, што представља посебну част.
"Поносан сам на ту чињеницу и овом приликом у име академске заједнице Универзитета желим да се најсрдачније захвалим патријарху на доласку", рекао је Гајанин новинарима у Бањалуци пред почетак предавања Његове светости патријарха српског Порфирија на Правном факултету.
Он је захвалио и Студентском парламенту и Унији студената бањалучког Универзитета који су дали огроман допринос да се посјета патријарха Порфирија деси у оквиру "Дана студената".
