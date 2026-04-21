Када је најбољи тренутак за јутарњу кафу: Наука има одговор

Аутор:

АТВ
21.04.2026 08:56

Фото: pexels/Sedanur Kunuk

Стручњаци откривају када је идеално вријеме за јутарњу кафу како бисте извукли максимум из њеног стимулативног ефекта.

Британски научник Џејмс Бетс бавио се том темом и дошао је до закључка да кафу не би требало пити прије доручка.

Наиме, у Великој Британији дневно се попије 98 милиона шоља кафе. Поред тога што нас буди ујутро, познато је да побољшава физичке перформансе, од снаге до издржљивости, као и когнитивне вјештине попут будности, брзине читања и рјешавања проблема, пише Science Focus, преноси Крстарица.

Како дјелује кофеин

„Постоји огромна листа супстанци за које се тврди да побољшавају перформансе“, каже Бетс, који је професор метаболизма на Универзитету у Бат.

„Можете да избројите на прстима једне руке оне које заиста дјелују. Кофеин би био на врху те листе, јер су ефекти толико јаки, досљедни и јер га апсорбује скоро свако ткиво у тијелу.“

Ти ефекти се покрећу кроз прилично различиту биологију. Кофеин стимулише нервни систем и повећава адреналин, што нас чини мање уморнима. Промовише сагоријевање масти као извор енергије. Тиме тијело штеди своје залихе гликогена, што објашњава зашто кофеин побољшава издржљивост.

Такође блокира рецепторе неуротрансмитера званог аденозин, који нас подстиче на спавање. То је дјелимично разлог зашто се након шоље кафе осјећамо будније и пунији енергије. С друге стране, кофеинова снага може нас понекад учинити хиперактивним када нам те ефекте не треба.

Кафа попијена касно током дана може отежати успављивање. Превише кофеина може нас учинити нервозним и анксиозним ако немамо излаз за енергију коју нам даје.

Када је најбољи тренутак да попијете кафу

Наука почиње да разумије ове нијансе. Бетсово истраживање проучава како вријеме конзумирања хранљивих материја или супстанци утиче на људско здравље. Открио је још 2020. године да конзумирање јаке кафе одмах након лошег ноћног сна може оштетити вашу кoнтролу нивоа шећера у крви током дана.

„Када људи имају лош сан и затим попију кофеин одмах прије доручка, то резултира значајно вишим одговором глукозе и инсулина“, каже Бетс.

„Дакле, људи губе метаболичку контролу – не могу да поднесу шећер. Другим ријечима, ометају способност тијела да процесуира доручак.“

Осим што подиже ниво енергије, лоша контрола шећера у крви може повећати ризик од болести попут дијабетеса типа 2 и срчаних обољења.

„Ако сачекате да прође барем сат времена након доручка, вјероватно сте завршили са варењем и апсорпцијом нутријената, па је тада сигурније пити кафу“, каже Бетс.

Такође, добро је ускладити унос кофеина са задацима или физичком активношћу. Ако желите да добијете више од тренинга или трчања на 5 км, Бетс препоручује да попијете кафу 45-60 минута прије почетка. То је најбољи тренутак за кафу у том случају.

Колико трају ефекти

„Може да траје толико да достигне врхунац у систему и да даје ефекте“, каже он. „Знамо да ефекти трају један или два сата, чак и код људи који пију много кофеина. Код оних који пију мање, ефекти могу да трају четири до шест сати, па они могу да попију кафу много раније.“

За когнитивне задатке, истраживања су помијешана. Сви знају да добро темпирана кафа може побољшати концентрацију током испита или презентација.

Истраживање са Џон Хопкинс универзитета у Балтимору открило је да кафа одмах након учења побољшава консолидацију памћења.

Међутим, истраживања су показала да превише кофеина може довести до лошијих академских перформанси, ако га студенти користе толико да утиче на квалитет њиховог сна, дужину сна или дневну поспаност.

На крају, Бетс сматра да је кофеин добра ствар, посебно када се пије ујутро. Постоји убједљив низ доказа који сугеришу да може да штити од масовних убица попут срчаних обољења и деменције, као и других болести.

„Мислим да је једна од највећих предности кофеина чињеница да вам помаже да се пробудите и покренете ујутро. А живјети активним, заузетим животом једна је од најздравијих ствари које неко може да ради“, каже Бетс.

