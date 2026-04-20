Колико јаја иде у смјесу за палачинке? Ово је права мјера за савршено тијесто

Тајна правог тијеста и меких палачинки је у броју јаја – провјерите која је идеална мјера за смјесу без иједне грудвице.
Многи мисле да је спремање палачинки најлакша ствар на свијету – мало брашна, млијека, неко јаје и вјештина у превртању. Ипак, тајна није само у спретним рукама, већ и у томе да се погоди права мјера основних састојака како тијесто не би било жилаво или гњецаво. Вјероватно вам се више пута десило да прва загори, друга се залијепи, а свака слједећа буде гумена, што је јасан знак да у самој смјеси нешто не штима.
Често се догоди да, упркос труду, палачинке не испадну онако ваздушасте и мекане како смо замислили. У чему је заправо ствар и како умутити тијесто које вас никада неће изневјерити?
Све се своди на баланс, а највећа недоумица увијек влада око тога колико јаја заправо треба да разбијете у чинији како би резултат био савршен.
Колико јаја треба додати у тијесто?
Они који су почетници у кувању углавном мисле да ће смјеса, што више јаја у њој буде било, бити боља. Међутим, то ће заправо само покварити укус, а палачинке ће на крају бити гумене и жилаве. С друге стране, ако штедите, тијесто ће се леијпити и кидати при сваком покушају да га окренете.
Дакле, уколико ставите три до четири јајета на 500 мл млека, то је превише, док је једно јаје премало. И сада се, вјероватно, питате: како да знате колико јаја треба да ставите?
На сваких 500 мл млијека, ставите два јајета и то је права мјера. Овакав однос ће обезбиједити припрему најљепших палачинки које се топе у устима.
Зашто је "права мјера" брашна пресудна?
Уколико желите мекане и укусне палачинке, обавезно обратите пажњу на то колико брашна додајете у смјесу. Рецимо, ако користите два јајета и пола литра млијека, онда додајте 300 грама брашна.
Брашно обавезно просијјте, а било би идеално да то урадите неколико пута. Просијавањем убацујете ваздух у прах, што директно утиче на то да палачинке буду лагане као пјена, а не тешке и збијене.
Многи гријеше па брашно сипају од ока. Ако је смјеса превише густа, добићете нешто слично дебљим америчким палачинкама, али без њихове мекоће. Ако је превише ретка, провидиће се у тигању и нећете моћи људски да их нафилујете.
Како да вам смјеса увијек испадне без иједне грудвице?
Није свеједно шта прво иде у чинију. Да бисте избјегли грудвице које нико не воли да осјети под зубима, пратите слједећи редослијед.
Прво умутите јаја. Кратко их разбијте виљушком или жицом тек да се повежу.
Додајте течност: сипајте млијеко (или мјешавину млијека и киселе воде).
Постепено додајте брашно у смјесу. Никада не сипајте све одједном. Додајте мало по мало и стално мијешајте.
На крају иде и прстохват соли и шећера. Чак и ако правите слатке, со је та која отвара укус тијеста.
Шта још можете додати за бољи ефекат?
Ако желите да ваше палачинке буду баш онакве какве добијате у најбољим посластичарницама, постоји још неколико трикова.
Права мјера масноће тијеста спријечиће њихово лијепљење, чак и ако немате савршен тигањ.
Додајте две кашике уља или, још боље, отопљеног путера директно у смјесу. Путер ће им дати препознатљиву златну боју и специфичан мирис.
Такође, мала тајна врхунских кувара је и коришћење киселе воде. Ако половину количине млијека замијените киселом водом, мјехурићи ће учинити да тијесто постане рупичасто и невероватно меко.
У чему најчешће гријешимо?
Чак и када се поштује права мјера, ситнице могу покварити план. Ево на шта треба да обратите пажњу да би вам свака тура успјела.
Предуго мућење
Чим нестану грудвице, искључите миксер. Ако превише мутите, тијесто ће постати жилаво умјесто мекано.
Хладно млијеко и јаја
Боље је да састојци мало одстоје на собној температури, јер ће се смјеса тако лакше и лјепше сјединити.
Нестрпљење код печења
Тигањ мора бити баш врео прије прве кутлаче. У супротном, палачинка ће само упити уље и бити масна.
Сачекајте да се ивице саме одвоје и да се појаве мјехурићи, па је тек онда окрените палачинку – тако се сигурно неће покидати, пише Супержена
Нека тијесто мало одмори послије мућења, не журите да печете
Највећа грешка коју можете направити јесте да почнете да пржите чим завршите мућење. Тијесто мора да "одмори" барем 20 до 30 минута на собној температури. Зашто? Зато што скроб у брашну треба да набубри, а састојци да се потпуно сједине. Видјећете, након пола сата смјеса ће постати мало гушћа и стабилнија, а палачинке ће се пећи много равномјерније.
