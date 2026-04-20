Мало ко зна: Једна кашика овог састојка чува боју ваше од‌јеће

АТВ
20.04.2026 18:34

Фото: Sarah Chai/Pexels

Прегршт је трикова и савјета за прање веша на друштвеним мрежама и нису сви ефикасни тако како их представљају, међутим, овај је један од оних свемоћних.

У потрази за најбољим практичним рјешењима за прање веша, а истовремено и његово чување и продужавање рока трајања, стигли смо и до једног које није захтјевно, не одузима ни новац ни вријеме. Уз овај једноставан трик веш неће бити блијед и "истрошен" као да сте га носили бар стотину пута, пише Супержена.

Који је начин да се то некако брзо и ефикасно ријеши?

Ако је судити према ријечима искусних домаћица широм свијета, одговор је у једној једноставној намирници која се зове – со. Како?

У веш машину прије прања додајте само једну кашику соли. Со ће вешу вратити свјежину и спријечити да изблиједи, што је честа појава када исту од‌јећу много пута оперете. Брже сушење од‌јеће такође је бонус.

Ово је посебно корисно када напољу пада киша, па сушите веш у стану или кући.

Која је тачно процедура како би овај трик био д‌јелотворан?

Прије него што укључите веш машину, у празну преграду (ону коју не користите) ставите кашику соли. Када дође вријеме за прање веша, со ће ући у бубањ и направити праву магију.

Исте домаћице савјетују да постоји и опција да со ставите директно у бубањ веш машине, али онда, према њиховим ријечима, проблем неће бити тако ефикасно ријешен.

