Прегршт је трикова и савјета за прање веша на друштвеним мрежама и нису сви ефикасни тако како их представљају, међутим, овај је један од оних свемоћних.
У потрази за најбољим практичним рјешењима за прање веша, а истовремено и његово чување и продужавање рока трајања, стигли смо и до једног које није захтјевно, не одузима ни новац ни вријеме. Уз овај једноставан трик веш неће бити блијед и "истрошен" као да сте га носили бар стотину пута, пише Супержена.
Ако је судити према ријечима искусних домаћица широм свијета, одговор је у једној једноставној намирници која се зове – со. Како?
У веш машину прије прања додајте само једну кашику соли. Со ће вешу вратити свјежину и спријечити да изблиједи, што је честа појава када исту одјећу много пута оперете. Брже сушење одјеће такође је бонус.
Ово је посебно корисно када напољу пада киша, па сушите веш у стану или кући.
Прије него што укључите веш машину, у празну преграду (ону коју не користите) ставите кашику соли. Када дође вријеме за прање веша, со ће ући у бубањ и направити праву магију.
Исте домаћице савјетују да постоји и опција да со ставите директно у бубањ веш машине, али онда, према њиховим ријечима, проблем неће бити тако ефикасно ријешен.
