Припадници ова три знака Зодијака најчешће глуме да су фини

Неки људи одмах покажу шта мисле и не труде се оставити савршен утисак.
Зашто неки знакови глуме финоћу
Али, постоје и они који дјелују љубазно, смирено и пристојно, барем док им нешто не засмета.
Иако на први поглед остављају утисак драгих и угодних особа, с временом се покаже да иза њихове љубазности често стоје скривени мотиви, потреба за контролом или жеља да увијек буду корак испред других.
Три знака Зодијака посебно се издвајају када је ријеч о људима који на први поглед дјелују јако симпатично, али нису увијек баш тако безазлени.
Ваге су познате по шарму, лијепом понашању и потреби да их сви воле.
Оне ће готово увијек бити љубазне, насмијане и спремне на разговор. Управо зато остављају дојам особа с којима је лако.
Ипак, Ваге често не говоре отворено шта мисле. Умјесто тога, радије ће глумити да је све у реду, а своје право мишљење подијелити тек када друга особа оде.
Не воле сукобе, па често скривају љутњу иза пристојног понашања.
Због тога људи понекад имају осјећај да никада не знају на чему су са Вагом.
Иза њихове љубазности често се крије пуно више калкулисања него што се на први поглед чини.
Близанци су комуникативни, забавни и лако освајају људе око себе.
Они знају тачно шта треба рећи како би оставили добар утисак и често дјелују као особе које се слажу са свима.
Али, проблем је у томе што Близанци врло брзо мијењају мишљење. Оно што ће рећи једној особи често неће бити исто што ће рећи другој.
Управо зато их многи доживљавају као људе који глуме да су фини, а заправо само желе остати у добрим односима са свима.
Њима није проблем некоме се смијешити у лице, а касније коментарисати његове поступке са другима.
Близанци воле бити омиљени, али понекад то значи да неће увијек бити потпуно искрени.
Рибе дјелују њежно, осјетљиво и брижно. Људи их често доживљавају као добре душе које никоме не желе ништа лоше.
Иако је то често истина, Рибе имају и другу страну коју не показују одмах.
Када су повријеђене или разочаране, Рибе ријетко улазе у отворен сукоб.
Умјесто тога, повлаче се, глуме да је све у реду и понашају се као да их ништа не дира.
Али, у стварности дуго памте и често ће пасивно показивати да нису задовољне.
Њихова "финоћа" понекад је само начин да избјегну неугодну ситуацију или сачувају утисак добре особе.
Због тога људи око њих понекад тек касније схвате да Рибе нису биле толико искрене колико су мислили.
