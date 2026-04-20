Креће од данас: Сезона Бика доноси промјене за три знака

20.04.2026 15:53

Фото: pexels/ Gabriela Hughes

Сезона Бика почиње 20. априла и траје до 21. маја, а доноси потпуно другачију енергију од претходног периода, спорију, стабилнију и усмјерену на уживање у животу и стварање сигурности.

Нагласак је на равнотежи између онога што желимо и онога што нам је заиста потребно. Неки ће се фокусирати на љубав и односе, док ће други рјешавати практична питања и планове за будућност.

У сваком случају, 20. април доноси прилике за мале, али важне промјене које могу имати дугорочан учинак.

Сезона Бика представља астролошки период када Сунце улази у знак Бика и фокус пребацује на материјалне вриједности, емоције и потребу за стабилношћу.

Сезона Бика ће највише утицати на ове хороскопске знакове - Бикове, Д‌јевице и Јарчеве.

Тежња ка сигурности

Након брзог и импулсивног периода Овна, долази вријеме када се ствари смирују. Имамо прилику да оно што смо започели сада учврстимо и развијемо.

Док траје сезона Бика, људи теже сигурности, комфору и задовољствима. Због тога се више окрећу на уживање у храни, природи, додиру и лијепим стварима.

Идеално вријеме за финансије

Енергија Бика доноси стрпљење и истрајност, али и изражену тврдоглавост, јер се тешко одриче онога што сматра вриједним. Сезона Бика је идеално вријеме да се посветимо финансијама, дугорочним плановима и личним вриједностима, као и да успоримо и научимо да уживамо у садашњем тренутку.

илу-хороскоп-03042026

Занимљивости

Ова четири знака највише привлачи висока интелигенција, не изглед

Наглашена је потреба за хедонизмом, храном и природом. Многи у овом периоду проналазе задовољство у малим стварима. Ипак, може да се јави и отпор према промјенама. Бик воли познато и сигурно.

Ово је идеално вријеме да се посветимо себи, својим вриједностима и да полако, али сигурно, радимо на циљевима који имају дугорочан потенцијал, преноси Супержена.

Више из рубрике

Хороскоп

Занимљивости

Ова четири знака највише привлачи висока интелигенција, не изглед

1 ч

0
Oтац Предраг Поповић и Виктор Митић

Занимљивости

Свештеник напао малог Виктора који хекла, отац Предраг му брутално одговорио

2 ч

0
Отворен кафић гдје пишете себи у будућности: Писмо стиже на вашу адресу послије 10 или 20 година

Занимљивости

Отворен кафић гдје пишете себи у будућности: Писмо стиже на вашу адресу послије 10 или 20 година

8 ч

0
Један знак би ове недјеље могао да прими позив од особе из прошлости

Занимљивости

Један знак би ове недјеље могао да прими позив од особе из прошлости

20 ч

0

  • Најновије

16

57

Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

16

44

Медији: Католичко свештенство сексуално злостављало више од 3.000 дјеце

16

29

Шта је убило Недељка Керановића из Поткозарја?

16

25

Симптоми су збуњујући: Мислите да су желудачни проблеми, а исход је много гори

16

25

Навике које имају парови чије везе дуго опстају

