Креће од данас: Сезона Бика доноси промјене за три знака

Сезона Бика почиње 20. априла и траје до 21. маја, а доноси потпуно другачију енергију од претходног периода, спорију, стабилнију и усмјерену на уживање у животу и стварање сигурности.
Нагласак је на равнотежи између онога што желимо и онога што нам је заиста потребно. Неки ће се фокусирати на љубав и односе, док ће други рјешавати практична питања и планове за будућност.
У сваком случају, 20. април доноси прилике за мале, али важне промјене које могу имати дугорочан учинак.
Сезона Бика представља астролошки период када Сунце улази у знак Бика и фокус пребацује на материјалне вриједности, емоције и потребу за стабилношћу.
Сезона Бика ће највише утицати на ове хороскопске знакове - Бикове, Дјевице и Јарчеве.
Након брзог и импулсивног периода Овна, долази вријеме када се ствари смирују. Имамо прилику да оно што смо започели сада учврстимо и развијемо.
Док траје сезона Бика, људи теже сигурности, комфору и задовољствима. Због тога се више окрећу на уживање у храни, природи, додиру и лијепим стварима.
Енергија Бика доноси стрпљење и истрајност, али и изражену тврдоглавост, јер се тешко одриче онога што сматра вриједним. Сезона Бика је идеално вријеме да се посветимо финансијама, дугорочним плановима и личним вриједностима, као и да успоримо и научимо да уживамо у садашњем тренутку.
Ова четири знака највише привлачи висока интелигенција, не изглед
Наглашена је потреба за хедонизмом, храном и природом. Многи у овом периоду проналазе задовољство у малим стварима. Ипак, може да се јави и отпор према промјенама. Бик воли познато и сигурно.
Ово је идеално вријеме да се посветимо себи, својим вриједностима и да полако, али сигурно, радимо на циљевима који имају дугорочан потенцијал, преноси Супержена.
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
8 ч0
Занимљивости
20 ч0
