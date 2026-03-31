Кристијан Голубовић улази у судски процес како би добио дио куће Стеле Савић: "Дужни 28.000 евра"

Аутор:АТВ
Коментари:0
Кристијан Голубовић био је пријатељ са Стелом Савић, чије беживотно тијело је пронађено у вентилационом отвору на Врачару.
Кристијан Голубовић испричао је да је он једини законски насљедник своје дугогодишње пријатељице, а сад је за Блиц показао кућу у којој је Стела живјела.
Кристијан је испричао да је за сахрану пријатељице дао 3.500 евра, да ће ући у судски процес како би добио дио куће, а ако се то деси, новац ће прослиједити у хуманитарне сврхе.
У својој исповијести је открио и како су му њени родитељи дужни 28.000 евра.
Голубовић је претходно испричао да се Стела годинама борила са комшијама које су, према његовим ријечима, покушавале да јој одузму станарско пaраво.
– Ментоли су потегли питање имовине, ја ћу објавити шта је истина. Поред мене је свједок, човјек код којег је Стела живјела задње четири године, а гдје смо је премјестили из породичне куће коју желе да јој отму комшије из чиста мира. Тврдили су да није ту, хтјели су да јој отму станарско право, што су донекле и успјели првостепеном пресудом – прича Кристијан.
Он додаје да вриједност имовине није велика, али да ствар има сентиментални и морални значај.
– Станари су хтјели да је истјерају одавде на силу. Треба да им је на част, али и упозорење од мене јер ћу бранити животом све што Стела има иако мени ништа не треба и до моје смрти ништа нећу пребацити на мене, али они неће то добити јер су жељели да отму. То је свега неких 30.000 евра. То је кућа са двориштем, јако лијепа и старинска – рекао је за Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
6 д0
Хроника
1 седм0
Србија
1 седм0
Србија
1 седм0
Сцена
3 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
9 ч0
Најновије
Најчитаније
20
37
20
33
20
26
20
25
20
14
Тренутно на програму