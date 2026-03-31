Logo
Large banner

Кристијан Голубовић улази у судски процес како би добио дио куће Стеле Савић: "Дужни 28.000 евра"

Аутор:

АТВ
31.03.2026 17:51

Коментари:

0
Кристијан Голубовић био је пријатељ са Стелом Савић, чије беживотно тијело је пронађено у вентилационом отвору на Врачару.

Кристијан Голубовић испричао је да је он једини законски насљедник своје дугогодишње пријатељице, а сад је за Блиц показао кућу у којој је Стела живјела.

Кристијан је испричао да је за сахрану пријатељице дао 3.500 евра, да ће ући у судски процес како би добио дио куће, а ако се то деси, новац ће прослиједити у хуманитарне сврхе.

У својој исповијести је открио и како су му њени родитељи дужни 28.000 евра.

“Комшије су Стели хтјеле да одузму станарско право”

Голубовић је претходно испричао да се Стела годинама борила са комшијама које су, према његовим ријечима, покушавале да јој одузму станарско пaраво.

– Ментоли су потегли питање имовине, ја ћу објавити шта је истина. Поред мене је свједок, човјек код којег је Стела живјела задње четири године, а гдје смо је премјестили из породичне куће коју желе да јој отму комшије из чиста мира. Тврдили су да није ту, хтјели су да јој отму станарско право, што су донекле и успјели првостепеном пресудом – прича Кристијан.

Он додаје да вриједност имовине није велика, али да ствар има сентиментални и морални значај.

– Станари су хтјели да је истјерају одавде на силу. Треба да им је на част, али и упозорење од мене јер ћу бранити животом све што Стела има иако мени ништа не треба и до моје смрти ништа нећу пребацити на мене, али они неће то добити јер су жељели да отму. То је свега неких 30.000 евра. То је кућа са двориштем, јако лијепа и старинска – рекао је за Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Стела Савић

Kristijan Golubović

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Испливала тајна о Стели Савић чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

Србија

Испливала тајна о Стели Савић чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

6 д

0
Све већа мистерија смрти жене чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

Хроника

Све већа мистерија смрти жене чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

1 седм

0
Ово је жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору: Испливали нови детаљи хорора

Србија

Ово је жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору: Испливали нови детаљи хорора

1 седм

0
Жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору била другарица Кристијана Голубовића

Србија

Жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору била другарица Кристијана Голубовића

1 седм

0

Више из рубрике

Ко је жена која је наслиједила OnlyFans

Сцена

Ко је жена која је наслиједила OnlyFans

3 ч

0
Турска серија "Сулејман Величанствени" била је једна од најпопуларнијих серија на нашим просторима. Осим главних јунака Сулејмана и Хурем, пажњу јавности привлачио је и чувени Зумбул-ага

Сцена

Да ли се сјећате Зумбул-аге из "Сулејмана Величанственог"? Данас је непрепознатљив

3 ч

0
Данас крај сарадње Пинка и БХ Телекома, огласио се Жељко Митпровић

Сцена

Данас крај сарадње Пинка и БХ Телекома, огласио се Жељко Митпровић

7 ч

0
Operacija, operaciona sala

Сцена

Познати глумац иде на еутаназију: Живот му се претворио у пакао након операције

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

37

Додик о војном савезу: Тражићемо састанак руководства Српске и Србије, то је опасност за нас

20

33

У Службеном гласнику објављени закони којима се повећавају плате у јавном сектору

20

26

Вицо Зељковић уручио Новаку Ђоковићу дрес БиХ

20

25

Америчка новинарка отета усред Багдада, у току велика акција снага безбједности

20

14

Нови удар на џепове грађана Бањалуке

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner