Испливала тајна о Стели Савић чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

Аутор:АТВ
25.03.2026
08:43
Коментари:0
О животу Стеле Савић, чије је тијело прошле седмице пронађено у вентилационом отвору једне зграде на Врачару у Београду, јавност је почела интензивније да говори тек након трагедије која је потресла град. Иза ове мистериозне смрти, како се испоставља, крије се прича о жени која је деведесетих година била препознатљиво име на београдској сцени. У вријеме када су тетоваже тек почињале да излазе из оквира субкултуре и улазе у ширу друштвену сферу, она је постала тату мајстор.
Како сазнаје Курир, Стела је у том периоду важила за једну од најтраженијих тату мајстора у Београду. Њена репутација није била ограничена само на уски круг клијената, била је довољно позната да се појави и у медијима, па је тако гостовала у емисији „Бисери“, чији је аутор и водитељ Вања Булић.
То нам је потврдио лично водитељ и писац, присјећајући се сусрета који датира још из раних дана његове телевизијске каријере.
Хроника
Све већа мистерија смрти жене чије је тијело пронађено у вентилационом отвору
– Нисам испратио ко је та жена – започели смо разговор са Вањом.
Када смо му ближе објаснили, сјетио се и подијелио утиске.
– Да, да, да, сада знам о коме се ради. То је било прије 30 година. Тек је кренула емисија. Нажалост, немам сачувану ту емисију, али се сјећам да је то било вријеме када су београдски мангупи почели у великој мјери да показују тетоваже на тијелу. Она је била школовани тату мајстор. Тако је бар тврдила. У тим емисијама је лијепо чак и кад лажу, нисам им тражио диплому. Снимали смо и она је отворила душу – прича новинар.
Србија
Ово је жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору: Испливали нови детаљи хорора
У том периоду, тетоваже су у Србији још увијек носиле одређену поруку, често повезиване са маргиналним групама, али су истовремено постајале све популарније међу млађим генерацијама и урбаним круговима. Управо у таквом амбијенту, Стела је, према ријечима саговорника, успијевала да изгради име и издвоји се својим радом и приступом.
Вања Булић је покушавао да се присјети свих појединости тог сусрета, али признаје да су године учиниле своје.
– Не могу да се сјетим свих детаља, покушавам. Причала ми је о тетоважама и у ком дијелу највише клијенти воле да стављају тетоваже. Хтио сам да ми каже које поруке се највише пишу по тијелу. Рекла ми је да се имена најмање траже, а да се користе цитати из стрипова. Сјећам се да је тада донијела и папире да покаже шта се највише тражи. Провоцирао сам је да ми открије шта највише тетовирају војници. Била је занимљива емисија са њом. Жао ми је што се то десило – закључује Вања.
Сцена
Кристијан сломљен због смрти пријатељице објавио потресан снимак
Како даље сазнајемо, умјетност тетовирања за Савићеву није била само посао, већ и страст која је проистекла из њене љубави према цртању. Још од младости показивала је таленат за визуелне умјетности, а тетоважа јој је пружила начин да споји креативност и комуникацију са људима, остављајући траг буквално на њиховим тијелима.
Приватни живот, међутим, био је једнако буран као и њен професионални пут. Према ријечима извора упућених у њену прошлост, годинама је била у вези са мушкарцем који се бавио снимањем филмова за одрасле, што је у то вријеме изазивало пажњу и коментаре околине.
– Стела је била лијепа жена. Атрактивна, доминантна и вољела је изазове. Забављала се са ликом који је снимао порно филмове. То јој је импоновало – рекао нам је њен пријатељ.
Сцена
Кристина открила детаље бурног односа са Кристијаном Голубовићем
Наводно јој је раскид те везе тешко пао, а поједини тврде да се након тога повукла и промијенила животни ритам. Иако су детаљи о њеним каснијим годинама и даље обавијени велом мистерије, јасно је да је иза себе оставила траг како у свијету тетоважа, тако и међу људима који су је познавали.
Трагичан крај ове жене отворио је бројна питања. Ипак, паралелно са истрагом, у јавности се полако склапа мозаик њеног живота – од талентоване умјетнице и медијски препознатљиве личности, до жене чија судбина и даље интригира и потреса.
Док се чека расплет околности које су довеле до њене смрти, остаје сјећање на једну необичну животну причу из времена када су тетоваже тек почињале да причају своје приче, а она била међу онима који су их стварали.
Подсјетимо, тијело Стеле Савић пронађено је у вентилационом отвору на Врачару, а претпоставља се да је неколико дана била мртва на том мјесту прије него што је тијело уочено.
(Курир)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
