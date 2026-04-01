Не крећите на пут без зимске опреме! Коловози мокри и клизави

У Републици Српској и Федерацији БиХ коловози су мокри и клизави, видљивост је смањена у котлинама, а у вишим предјелима и преко превоја има снијега и поледице.
Из Ауто-мото савеза Републике Српске напомињу возаче да, иако данас престаје законска обавеза кориштења зимских гума, да се на пут не креће без зимске опреме.
Због клизишта од јутрос је обустављен саобраћај на регионалном путу Зворник-Прибој, у мјесту Годуш.
На дионици магистралног пута Горњи Јеловац–Приједор један саобраћај се одвија једном траком због активираног клизишта.
Нормализован је саобраћај на дионици регионалног пута Козарац-Мраковица, док је на путном правцу Подградци-Мраковица, због обрушених стабала, саобраћај и даље обустављен.
Завршена је санација пружног прелаза и поново је успостављен саобраћај на магистралном путу Шамац-Гребница.
На снази је потпуна обустава саобраћаја за сва возила преко моста на магистралном путу Добро Поље-Миљевина. Алтернативни правац за возила до 3,5 тоне је регионални пут Добро Поље-Јажићи-Миљевина.
У току је санација магистралног пута Рача-Бијељина рејон Балатуна и Трњака. Саобраћај ће се изводити успорено са привременим прекидима у трајању од 10 минута, а према привременој саобраћајној сигнализацији.
Због санације клизишта уз магистрални пут Добро Поље-Миљевина измијењен је режим у одвијању саобраћаја, уз постављену саобраћајну сигнализацију.
На магистралном путу Градишка-Козарска Дубица, на улазу у Орахову активирано је клизиште, због чега је неопходан додатни опрез и спорија вожња.
Због оштећења моста на магистралном путу Саставци-Устипрача саобраћај се одвија једном саобраћајном траком и регулише га привремено постављена саобраћајна сигнализација, а брзина кретања возила ограничена је на 30 километара на час. На мосту се забрањује саобраћај за возила чија дозвољена маса прелази 30 тона.
На регионалном путу Разбој-Руданка, на локацији превој Љескове воде, због радова, саобраћај се за путничка возила одвија успорено, док се теретна возила преусмјеравају на алтернативни правац преко Јелаха.
Због минирања на каменолому "Рогоушићи" доћи ће до обуставе саобраћаја на дионици магистралног пута Подроманија-Мокро-Сумбуловац-Рогоушићи-Доња Љубогошта у мјесту Рогоушићи и на дионици граница Републике Српске/ФБиХ Лапишница-Љубогошта, у мјесту Хан Дервента, сваки радни дан и суботом од 12.00 до 16.00 часова, у трајању од два пута по пет до седам минута.
Због појаве одрона, у мјесту Доња Палежница, на регионалном путу Бушлетић-Зелиња, саобраћај се одвија успорено, једном саобраћајном траком.
Због активираног клизишта, у прекиду је одвијање саобраћаја на регионалном путу Угљевик-Главичице, у мјесту Угљевик Село, док је на магистралном путу Фоча-Добро Поље у мјесту Тухаљи, саобраћај отежан.
На регионалном путу Карановац-Кнежево, у мјесту Љубачево, због појаве клизишта, саобраћај се одвија једном траком у дужини од 40 метара. Од 9.00 до 15.00 часова долазиће до повремене обуставе саобраћаја у трајању од 10-15 минута због санације клизишта и радова на проширењу коловозне траке.
Због активираних клизишта, једном саобраћајном траком, у дужини од 50 метара, саобраћај се одвија на регионалном путу Прњавор-Укрина, у мјесту Вијачани, а обустављен је за све категорије возила на дионици Стари Угљевик-Главичице.
На магистралном путу Јабланица-Блидиње дозвољен је саобраћај за возила до 3,5 тоне, док је за возила преко 3,5 тона саобраћај и даље обустављен.
На граничним прелазима нема дужих задржавања.
Гранични прелаз Брчко отворен је за путничка возила до 3,5 тоне.
На граничном прелазу Шепак забрањен је саобраћај за теретна возила.
