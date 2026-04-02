Нездрав ваздух у Бањалуци: Може изазвати здравствене тегобе

Ваздух у Бањалуци јутрос је нездрав са индексом квалитета 169, што може изазвати појачане здравствене тегобе код осјетљивих категорија становништва, али и негативно утицати на општу популацију, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Особама са болестима срца и дисајних органа, трудницама, дјеци и старијима препоручује се да смање боравак и физичке активности на отвореном, док се и осталим грађанима савјетује да избјегавају дужа и интензивнија напрезања напољу, преноси Срна.
Према мјерењу у 9.00 часова, умјерен степен загађења забиљежен је у Живиницама 97, Маглају, Броду и Сарајеву 77, Приједору 70, Високом 66, Илијашу 62, Хаџићима, Вогошћи и Зеници 61, Какању 59, Гацку 57 и Тешању 53.
Према скали индекса квалитета ваздуха, вриједности од нула до 50 означавају добар квалитет, од 51 до 100 умјерено загађен, од 101 до 150 нездрав за осјетљиве групе, од 151 до 200 нездрав, од 201 до 300 врло нездрав, а изнад 300 представљају опасност по здравље људи.
