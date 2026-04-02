Банке укидају важну опцију, ево на шта се односи

Грађане Хрватске почетком априла очекује значајна промјена у банкарском пословању. На Велики петак, 3. априла 2026, европски међубанковни платни системи неће радити, што значи да ће нека плаћања у еврима каснити неколико дана. Сва међубанковна плаћања, како национална тако и прекогранична, биће обрађена тек првог сљедећег радног дана, у уторак 7. априла.

Ипак, то не значи да ће све банкарске услуге стати. Плаћања унутар исте банке, као и инстант трансакције, и даље ће бити доступна 24 сата дневно, укључујући празнике. Банкомати за подизање и уплату готовине такође ће радити без прекида, а картична плаћања остају у функцији.

Како би избјегли кашњења и потенцијалне проблеме, клијентима се савјетује да хитне налоге изврше најкасније до 2. априла до 16 часова или да користе инстант плаћања. Редовни налози задати 3. априла биће обрађени тек 7. априла, па је важно планирати трансакције унапријед.

Ова промјена посебно се односи на међубанковна плаћања у еврима, док остале услуге унутар банке функционишу нормално. Грађани би требало да воде рачуна о роковима, нарочито ако очекују хитне уплате или плаћања током празника, како би избјегли кашњења и компликације.

(Дневно)