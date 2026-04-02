30.000 запослених остало без посла: У зору добили имејл да не долазе више на посао

Између 20.000 и 30.000 запослених компаније Оракл добило је отказ у шест ујутру, без икаквог упозорења.
Компанија планира да уштеде преусмери у АИ инфраструктуру вриједну 156 милијарди долара, пише Стартит.
Оракл је 31. марта отпустио између 20.000 и 30.000 запослених - око 18 одсто цијеле компаније.
Мејл потписан "Оракле Лидершип" стигао је у шест ујутру, без претходне најаве, а запосленима је истог дана укинут приступ свим системима, јавља Нет Веб, преноси Стартит.
Захваћене су канцеларије у Америци, Индији, Канади, Мексику и Уругвају. Аналитичари процјењују да је ово највеће отпуштање у историји компаније Оракл.
Парадокс је што компанија никад није била у бољој финансијској форми - нето приход у посљедњем кварталу скочио је 95 одсто, на 6.13 милијарди долара. Компанији не фали посла, костатује Стартит, али му недостаје новац за нешто друго.
Уштеда иде директно у АИ инфраструктуру.
Оракл се обавезао на 156 милијарди долара капиталних улагања у дата центре, а према процени ТД Ковена, отпуштања ослобађају додатних 8 до 10 милијарди долара годишње.
Најтеже погођени су тимови за приходе и здравствене технологије, као и тим за СааС и виртуелне операције - смањење прелази 30 одсто, наводи Вашингтон Тајмс.
Блумберг је први објавио информацију о планираним резовима још 5. марта. Компанија званично није коментарисала бројке.
Берза је на вест реаговала позитивно - инвеститори тренутно награђују сваки долар преусмерен у АИ.
Начин на који је отпуштање спроведено, међутим, изазвао је посебну реакцију: један мејл у зору, угашен приступ систему, без разговора, пише Биз Портал.
