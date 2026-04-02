30.000 запослених остало без посла: У зору добили имејл да не долазе више на посао

02.04.2026 10:22

Канцеларија, посао, стрес
Фото: Pixabay

Између 20.000 и 30.000 запослених компаније Оракл добило је отказ у шест ујутру, без икаквог упозорења.

Компанија планира да уштеде преусмери у АИ инфраструктуру вриједну 156 милијарди долара, пише Стартит.

Оракл је 31. марта отпустио између 20.000 и 30.000 запослених - око 18 одсто цијеле компаније.

Мејл потписан "Оракле Лидершип" стигао је у шест ујутру, без претходне најаве, а запосленима је истог дана укинут приступ свим системима, јавља Нет Веб, преноси Стартит.

Захваћене су канцеларије у Америци, Индији, Канади, Мексику и Уругвају. Аналитичари процјењују да је ово највеће отпуштање у историји компаније Оракл.

Економија

Позната софтверска компанија која послује у Србији отпушта хиљаде радника

Парадокс је што компанија никад није била у бољој финансијској форми - нето приход у посљедњем кварталу скочио је 95 одсто, на 6.13 милијарди долара. Компанији не фали посла, костатује Стартит, али му недостаје новац за нешто друго.

Уштеда иде директно у АИ инфраструктуру.

Оракл се обавезао на 156 милијарди долара капиталних улагања у дата центре, а према процени ТД Ковена, отпуштања ослобађају додатних 8 до 10 милијарди долара годишње.

Најтеже погођени су тимови за приходе и здравствене технологије, као и тим за СааС и виртуелне операције - смањење прелази 30 одсто, наводи Вашингтон Тајмс.

илу-авион-21032026

Свијет

Авио компанија приземљује 40 авиона због поскупљења горива

Блумберг је први објавио информацију о планираним резовима још 5. марта. Компанија званично није коментарисала бројке.

Берза је на вест реаговала позитивно - инвеститори тренутно награђују сваки долар преусмерен у АИ.

Начин на који је отпуштање спроведено, међутим, изазвао је посебну реакцију: један мејл у зору, угашен приступ систему, без разговора, пише Биз Портал.

Прочитајте више

Racunar Lap top

Економија

Позната софтверска компанија која послује у Србији отпушта хиљаде радника

3 д

0
Породица Чака Нориса оштро реаговала: Шире се лажне приче о смрти славног глумца

Сцена

Породица Чака Нориса оштро реаговала: Шире се лажне приче о смрти славног глумца

3 д

0
Авион

Свијет

Авио компанија приземљује 40 авиона због поскупљења горива

3 д

0
Сателитски снимци постројења у Кини

Свијет

Сателитски снимци Кине потврдили страхове Америке

3 д

0

Више из рубрике

Racunar Lap top

Економија

Позната софтверска компанија која послује у Србији отпушта хиљаде радника

3 д

0
Традиционални Зелени дани стижу од 2. до 5. априла у Агромеханику и Верно!

Економија

Традиционални Зелени дани стижу од 2. до 5. априла у Агромеханику и Верно!

3 д

0
Једни живе као краљеви, други гладују: Гдје су у свијету најбоље пензије?

Економија

Једни живе као краљеви, други гладују: Гдје су у свијету најбоље пензије?

3 д

0
Прекинут дневни раст: Пада цијена злата

Економија

Прекинут дневни раст: Пада цијена злата

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

