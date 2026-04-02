Авио компанија приземљује 40 авиона због поскупљења горива

Авио компанија Луфтханса припрема сценарије за смањење капацитета и могуће приземљење дијела флоте усљед раста цијена горива и све израженијих ограничења у снабдијевању, показују информације из интерног обраћања извршног директора Карстена Шпора запосленима.
Према тим плановима, разматрају се двије варијанте. У блажем сценарију, 20 авиона било би привремено повучено из употребе, што би смањило капацитет за око 2,5 одсто. У случају даљег погоршања ситуације, тај број би могао да порасте на 40 авиона, уз пад капацитета од приближно пет одсто. Коначна одлука још није донијета, али компанија активно припрема обје опције.
На удару би се прије свега нашли старији и мање ефикасни модели, међу којима су Airbus A340-600, Boeing 747-400 и Canadair Regional Jet. Ријеч је о авионима са већом потрошњом горива, што их у условима наглог раста цијена чини економски неповољним за одржавање у редовној употреби.
Планирани раст капацитета од око четири одсто у 2026. години сада је под знаком питања. Луфтханса је раније рачунала на ширење мреже, посебно ка Азији, али забринутост због доступности горива већ утиче на те планове.
Према наводима компаније, поједини аеродроми у том региону, попут Сингапура и Бангкока, већ ограничавају прихват додатних летова како би очували залихе.
Трошкови горива налазе се у средишту процјена за наредни период. Луфтханса је за 2026. планирала буџет од око седам милијарди еура, при чему је 80 одсто трошкова већ осигурано кроз хеџинг.
Преосталих 20 одсто, односно око 1,4 милијарде еура, изложено је тржишним промјенама и могло би да се удвостручи у случају наглог раста цијена нафте. Такав сценарио директно би се одразио на цијену карата и потражњу.
Компанија прати и могуће ширење проблема на Европу, иако се тај сценарио за сада сматра мало вјероватним. У најнеповољнијем случају, несташице горива могле би да погоде и велика европска чворишта попут Франкфурта, Минхена, Цириха, Беча, Брисела и Рима.
Притисци на тржишту повезани су са тензијама око Ормуског мореуза, кроз који пролази између 20 одсто и 25 одсто свјетског снабдијевања нафтом. Свако озбиљније нарушавање протока у том подручју има директан утицај на глобалне цијене горива, а процјене указују да би повишени нивои могли да се задрже и током 2027. године.
Упркос неизвјесном окружењу, Луфтханса наставља са дугорочним плановима и најавила је да ће предати необавезујућу понуду за удио у португалској авио-компанији ТАП Аир Португал, што указује да компанија паралелно разматра и краткорочне мјере штедње и стратешке инвестиције, пише Аеро.рс.
