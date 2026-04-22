Logo
Large banner

Троструки убица признао злочин, одређено му задржавање

Аутор:

АТВ
22.04.2026 16:24

Коментари:

0
Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство
Фото: Управа полиције Црне Горе

Вехиду Мурићу /25/ из Рожаја, осумњиченом за троструко убиство у подгоричком насељу Стари аеродром, одређено је задржавање до 72 сата, а на саслушању у Вишем државном тужилаштву у Подгорици признао је дјело које му се ставља на терет, јавили су црногорски медији.

Мурић је ухапшен синоћ у Рожајама због сумње да је, ноћ раније, у изнајмљеном стану у Козарачкој улици убио Кенана Мираљемовића /55/ из Новог Пазара и Рожајце, браћу Дениса /27/ и Незрина Хота /34/.

Убиство је починио хладним оружјем, након чега се одвезао у Рожаје и мајци признао злочин.

Трагом њене пријаве, надлежни су стану јуче пронашли тијела три особе.

Дежурни тужилац у Врховном државном тужилаштву Данка Ђерић изјавила је синоћ да још није познат мотив троструког убиства.

Полиција је раније јуче саопштила да се сумња да су овом кривичном дјелу претходиле личне размирице између убијених лица и осумњиченог.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Троструко убиство Подгорица

Вехид Мурић

Црна Гора

хапшење

Подгорица

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

18

19

Цвијановић на Делфи форуму: Колонијални статус БиХ је препрека европском путу

18

13

Колико ће коштати љетовање у Црној Гори ове године?

17

58

Песков: Кремљ очекује посјету Виткофа и Кушнера

17

57

Колике су плате касира у Њемачкој

17

44

Ученик напао професорицу у Сарајеву током часа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner