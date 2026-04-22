Троструки убица признао злочин, одређено му задржавање

Вехиду Мурићу /25/ из Рожаја, осумњиченом за троструко убиство у подгоричком насељу Стари аеродром, одређено је задржавање до 72 сата, а на саслушању у Вишем државном тужилаштву у Подгорици признао је дјело које му се ставља на терет, јавили су црногорски медији.
Мурић је ухапшен синоћ у Рожајама због сумње да је, ноћ раније, у изнајмљеном стану у Козарачкој улици убио Кенана Мираљемовића /55/ из Новог Пазара и Рожајце, браћу Дениса /27/ и Незрина Хота /34/.
Убиство је починио хладним оружјем, након чега се одвезао у Рожаје и мајци признао злочин.
Трагом њене пријаве, надлежни су стану јуче пронашли тијела три особе.
Дежурни тужилац у Врховном државном тужилаштву Данка Ђерић изјавила је синоћ да још није познат мотив троструког убиства.
Полиција је раније јуче саопштила да се сумња да су овом кривичном дјелу претходиле личне размирице између убијених лица и осумњиченог.
