Бијела кућа одбацила тврдње о Трампу и нуклеарним кодовима као нетачне

Аутор:АТВ
Коментари:0
Бијела кућа одбацила је данас као неистините тврдње да је предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп током састанка о кризи са Ираном наводно покушао да употреби нуклеарне кодове, преноси "Њузвик".
Ове тврдње потекле су од бившег службеника америчке Централне обавјештајне агенција Ларија Џонсона, који је у једном подкасту 20. априла изјавио да је током састанка у Бијелој кући 18. априла дошло до жустре расправе и наводног сукоба око предсједничке директиве повезане са нуклеарним процедурама.
Хроника
Џонсон је, тврдио да је начелник Здруженог генералштаба, генерал Ден Кејн, одбио да спроведе такву наредбу, описујући ситуацију као "озбиљан сукоб".
Иако су, према доступним информацијама, одржани високи састанци у периоду истека примирја са Ираном, ниједан релевантан извор није потврдио да је уопште разматрана употреба нуклеарних овлашћења.
Скепсу према тврдњама изразили су и поједини републикански сенатори.
Свијет
Сенатор Том Тилис изјавио је за "Њузвик" да би му била потребна потврда из више извора пре него што такве наводе схвати озбиљно, додајући да не може да замисли да би се такав сценарио разматрао.
Стручњаци истичу да тврдње нису у складу са америчким системом нуклеарног командовања, према којем начелник Здруженог генералштаба има савјетодавну улогу и не може да блокира или самостално спроводи предсједничке одлуке о употреби нуклеарног оружја.
Према важећим процедурама, одлуку о евентуалној употреби доноси предсједник, док су уведени механизми контроле, попут правила "двије особе", намијењени верификацији наредби, али не и њиховом оспоравању.
Наводи о директном сукобу око нуклеарних процедура, уколико би били тачни, представљали би озбиљну уставну кризу, а не уобичајену политичку несугласицу, напомиње Њузвик.
Регион
Џонсон, који је у периоду од 1989. до 1993. године био замјеник директора Канцеларије за борбу против тероризма Стејт департмента, посљедњих година био је предмет критика због ранијих контроверзних тврдњи.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Свијет
2 ч0
Сцена
3 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Тренутно на програму