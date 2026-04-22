Дјед (90) прошао кроз црвено на тротинету и изазвао удес

Дјед (90) из Осијека изазвао је удес када је на електричном тротинету прошао кроз црвено свјетло и сударио се аутомобилом.
Том приликом старац је задобио лакше повреде.
Несрећа се догодила у понедјељак око 13.05 сати у Улици Хрватске Републике, када се возач ромобила, крећући се тротоаром, на обиљеженом пјешачком прелазу није зауставио на црвено свјетло, већ је наставио вожњу и ударио у аутомобил којим је управљао 70-годишњак.
Након судара 90-годишњак је пао на улицу и задобио лаке повреде, а полиција је утврдила и да на глави није имао заштитну кацигу.
Алкотестирањем није утврђено присуство алкохола ни код једног учесника несреће. Због изазивања саобраћајне несреће и више прекршаја 90-годишњаку слиједи новчана казна, пише "Индекс".
