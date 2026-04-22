Дјед (90) прошао кроз црвено на тротинету и изазвао удес

АТВ
22.04.2026 15:45

Ручке од тротинета.
Фото: Pexels

Дјед (90) из Осијека изазвао је удес када је на електричном тротинету прошао кроз црвено свјетло и сударио се аутомобилом.

Том приликом старац је задобио лакше повреде.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Хроника

Осумњичен да је мотком претукао комшију и замало га убио

Несрећа се догодила у понедјељак око 13.05 сати у Улици Хрватске Републике, када се возач ромобила, крећући се тротоаром, на обиљеженом пјешачком прелазу није зауставио на црвено свјетло, већ је наставио вожњу и ударио у аутомобил којим је управљао 70-годишњак.

Након судара 90-годишњак је пао на улицу и задобио лаке повреде, а полиција је утврдила и да на глави није имао заштитну кацигу.

Брод у Ормуском мореузу

Свијет

Настављена драма у Ормуском мореузу: Три брода погођена, два заплијењена

Алкотестирањем није утврђено присуство алкохола ни код једног учесника несреће. Због изазивања саобраћајне несреће и више прекршаја 90-годишњаку слиједи новчана казна, пише "Индекс".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Браћа Денис и Незрин Хот убијени у Подгорици

Регион

Ово су браћа Хот која су брутално убијена: Осумњиченог пријавила мајка

7 ч

0
Полицијско ауто

Регион

Експлозија у Сплиту: Најмање једна особа погинула, полиција затворила излаза из града

8 ч

0
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Хитно евакуисан тржни центар због дојаве о бомби

19 ч

0
Хапшење Вехида Мурића, који се сумњичи да је у Подгорици починио троструко убиство

Регион

Ухапшен осумњичени за троструко убиство у Подгорици

19 ч

0

  • Најновије

15

58

Бијела кућа одбацила тврдње о Трампу и нуклеарним кодовима као нетачне

15

58

Додик: Понашање према генералу Младићу се може назвати покушајем убиства

15

51

Поново трагедија у БиХ: Забио се комбијем у зид и погинуо

15

46

Мајка (46) се бацила са балкона са троје дјеце: Преживјела само дјевојчица, ево гдје је отац био у то вријеме

15

45

Дјед (90) прошао кроз црвено на тротинету и изазвао удес

