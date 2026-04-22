Ово су браћа Хот која су брутално убијена: Осумњиченог пријавила мајка

Браћа Денис (28) и Незрин (35) Хот из Рожаја, убијени су јуче у Подгорици, као и држављанин Србије, Кенан Мираљемовић (55) из Новог Пазара, а осумњичени за троструко убиство је Вехид Мурић (25), који је синоћ ухапшен.
Троструко убиство догодило се у Подгорици, у насељу Стари Аеродром.
Вијест да су браћа Денис и Незрин Хот крвнички убијена, потресла је многе, а посебно оне који су их познавали. Од њих се опростио и њихов некадашњи послодавац, са којим су сарађивали до прије годину дана.
- Била ми је част што сам вас познавао и до прије годину дана сарађивао са вама у послу. Као што сте се слагали и увијек били један уз другог, тако вас је заједно и Бог узео. Царство небеско, Незрине и Денисе - написао је на Фејсбуку њихов бивши послодавац.
Пријатељи истичу да су Незрин и Денис били момци за примјер.
Породица и пријатељи се на друштвеним мрежама опраштају и од убијеног Мираљемовића, држављанина Србије.
- Каква туга, камповао сам са Кеном годинама, па тај човјек никад мрава згазио не би! Миран, тих, питом, заљубљеник у природу, то је био наш Кено. Жалосно. Нек ти је вјечни рахмет, друже мој, а породици глава да је здраво - наводи један пријатељ.
- Брате мој, ти мрава ниси згазио, ником воду ниси натрунио, какав болесник треба неко да буде да теби одузме живот - наводи други пријатељ.
Убиство највјероватније почињено хладним оружјем
Мурић је ухапшен синоћ, како је саопштено из Управе полиције Црне Горе.
Осумњичен је за тешко убиство, а о његовом хапшењу обавијештен је државни тужилац у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.
- Сумња се да је В.М. претходно, у подгоричком насељу Стари Аеродром, лишио живота три лица: Д.Х. (28) и Н.Х. (35) из Рожаја, као и К.М. (55), држављанина Републике Србије из Новог Пазара - навели су они.
Увиђај на мјесту троструког убиства у подгоричком насељу Стари Аеродром завршен је, а мотив убиства за сада није познат, казала је дежурна тужитељка ВДТ-а Данка Ђерић окупљеним новинарима.
- Сви докази су изузети. У овом тренутку трага се за извршиоцем овог кривичног дјела. У току увиђаја предузимане су и форензичке радње у присуству вјештака. Претпоставка је да је убиство извршено хладним оружјем - истакла је она.
Осумњичени ће уз кривичну пријаву бити спроведен Вишем државном тужилаштву у Подгорици на даљу надлежност.
- Након спровођења свеобухватних извиђајних и доказних радњи, јавност ће бити благовремено и транспарентно информисана о свим релевантним околностима и даљем току поступка гдје је и у овој фази прикупљен довољан број доказа и чињеница које недовсмислено указују да је осумњичени В.М. директни извршилац овог кривичног дјела - саопштено је из УП.
Из Управе полиције је раније саопштено да се убиство десило током ноћи у Козарачкој улици, те да су и убијени и убица из Рожаја. Нагласили су да ово убиство није повезано са дјеловањем криминалних структура.
- Сумња се да су овом кривичном дјелу претходиле личне размирице између убијених и осумњиченог - додали су у полицији, пренио је "Санџак данас".
Руководилац Основног државног тужилаштва у Рожајама Алдин Калач потврдио је да је мајка Вехида Мурића позвала полицију након што јој је син саопштио да је починио кривично дјело.
Калач је рекао да нису тачни наводи појединих медија да је Мурић раније пријављиван за насиље у породици.
- Он је синоћ дошао у породичну кућу у Рожајама и казао својој мајци да је "окрвавио руке", након чега је напустио кућу. Његова мајка је потом позвала полицију и пријавила случај - рекао је Калач.
