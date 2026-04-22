Зорица Брунцлик се враћа на снимање музичког такмичења: Пјевачица пребродила тежак период

О стању Зорице Брунцлик не престаје да се коментарише, а Јелена Карлеуша је открила да се сљедеће недјеље враћа на снимања.
Наиме, Јелена је након завршеног суђења са Владимиром Штимцем, открила да се Зорица Брунцлик, након тешке здравствене ситуације, враћа на снимање музичког такмичења.
Здравље
Да ли више дријемања преставља здравствени ризик за старије особе: Ево шта каже истраживање
- Колико ја знам видјећете је већ у понедјељак, јел сам рекла нешто што нисам смјела? Јел сте знали ту информацију? - питала је Јелена окупљене новинаре, а онда је схватила да је рекла нешто што, очигледно, није требала:
- Ето, рекла сам вам оно што није требало да изговорим, што ми је рекао продуцент. Мислим стварно ми је рекао, сад ако ме убије. Плавуше, не размишљају. Бржи је језик од памети! Колико знам у понедјељак долази, јако лијепа вијест!
Карлеуша се радује Зоричином повратку и сматра да је много боља у улози жирија, од супруга Мирољуба Аранађеловића Кемиша, који је мијењао.
Хроника
Суд опет одбио да притвори осумњиченог за обљубу дјетета у Брчком
- Мекан је Зорољуб, што би рекао Десингерица, боља је Зорица, она је баш права жишка - каже Карлеуша.
Сцена
2 ч0
Сцена
3 ч0
Сцена
7 ч0
Сцена
8 ч0
