Да ли више дријемања преставља здравствени ризик за старије особе: Ево шта каже истраживање

Аутор:АТВ
Коментари:0
Прекомјерно дневно дријемање повезано је с већим ризиком од смртности код старијих одраслих особа, према новом истраживању "Масс Генерал Бригхама".
Између 20 и 60 одсто старијих одраслих особа дријема, према истраживачима.
Друштво
Иако се показало да повремено дријемање дјелује освјежавајуће, често или продужено дневно дријемање у овој групи повезано је с разним здравственим проблемима.
Студија је пратила 1.338 старије одрасле особе скоро 19 година, пратећи вријеме и трајање њихових навика дневног дријемања помоћу тракера који се носи на руци. Затим су испитали стопе смртности од свих узрока.
Дуже, чешће дријемање - или дријемање ујутро - било је повезано с повећаним ризиком од смртности и може бити рани знак упозорења на погоршање темељног здравља, према саопштењу за јавност "Масс Бригхама".
Република Српска
Јутарње дријемање повезано је с око 30 одсто повећања ризика од смртности, а сваки додатни сат дневног дријемања повезан је с око 13 одсто већим ризиком, открила је студија. Свако додатно дријемање дневно повећавао је ризик за отприлике 7 одсто.
"Прекомјерно дријемање касније у животу повезано је с неуродегенерацијом, кардиоваскуларним болестима и још већим морбидитетом, али многи од тих налаза ослањају се на самопроцјену навика дријемања и изостављају метрике попут када и колико су та дријемања редовна", рекао је у саопштењу за јавност главни аутор Ченлу Гао, доктор специјалиста, истраживач на одјелу анестезиологије у болници Масачусетс.
Још је рекао:
"Наша студија једна је од првих која показује повезаност између објективно измјерених образаца дријемања и смртности те сугерише да постоји огромна клиничка вриједност у праћењу образаца дријемања како би се рано открила здравствена стања."
Хроника
Студија је имала нека ограничења. Будући да је била опсервационог дизајна, показала је само да дријемање може одражавати темељну болест, али није доказало да узрокује смртност.
Истраживање није узело у обзир никаква здравствена стања која доприносе томе, а уређаји за праћење сна мјерили су само кретање, а не и активност мозга. То значи да се одмор у неким случајевима може погрешно класификовати као сан.
Такође, будући да је популација истраживања била ограничена на старије, бијеле одрасле особе на Средњем западу, резултати се можда неће односити на друге групе.
"Важно је напоменути да је ово корелација, а не узрочност. Прекомјерно дријемање вјероватно указује на темељну болест, хронична стања, поремећаје спавања или циркадијалну дисрегулацију", рекао је Гао.
Бања Лука
Наставио је:
"Сада када знамо да постоји јака корелација између образаца дријемања и стопе смртности, можемо аргументовати за имплементацију носивих процјена дневног дријемања како бисмо предвидјели здравствена стања и спријечили даље погоршање."
Студија је подржана бесповратним средствима Националног института за здравље и придружених истраживачких програма, наводи "Fox".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Савјети
1 ч0
Фудбал
1 ч0
Свијет
1 ч0
Хроника
1 ч0
Здравље
17 ч0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Здравље
1 д0
Најновије
15
58
15
58
15
51
15
46
15
45
Тренутно на програму