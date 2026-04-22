Акција ”Шешир”: Адвокат ухапшен након што је од клијента тражио 60.000 КМ

Аутор:

Огњен Матавуљ
22.04.2026 14:47

У Добоју ухапшен адвокат Бобан Савић
Фото: Ustupljena fotografija

Бобан Савић, адвокат из Добоја, ухапшен је у оквиру акције ”Шешир” након што је од клијента, којег је бранио по службеној дужности, тражио 60.000 КМ како би му обезбједио одређене погодности у предмету.

Како сазнаје АТВ Савићево хапшење је усљедило након што је у означеним новчаницама узео дио траженог новца.

Узео новац у означеним новчаницама

О акцији ”Шешир” огласила се ПУ Добој у којој наводе да је акција спроведена у сарадњи са Управом за организовани и тешки криминалитет, Управом криминалистичке полиције и Управом за полицијску подршку МУП-а Републике Српске.

У Добоју ухапшен адвокат Бобан Савић!

”У акцији ”Шешир” ухапшен је Б.С. из Теслића због сумње да је опчинио кривично дјело трговина утицајем. По наредби Окружног суда у Бањалуци у току је претрес на више локација на подручју Добоја и Теслића. Све мјере и радње предузимају се под надзором Посебног одјељења Републичког јавног тужилаштва Републике Српске”, саопштила је ПУ Добој.

Брат Констатина Савића

Додају да ће осумњичени бити предат надлежном тужилаштву уз извјештај о почињеном криивчном дјелу.

Бобан Савић је родом из Теслића и годинама ради као адвокат у Добоју. Комплетна породица му се бави адвокатуром, а један од браће Константин Савић широј јавности је познат по кандидатури за градоначелника Теслића на локалним изборима 2016. и 2020. године.

И Константин је својевремено био под истрагом Републичког јавног тужилаштва Републике Српске због сумње да је починио кривично дјело напад на судију. По тој оптужници је ослобођен оптужбе.

Њихов отац, који је такође радио као адвокат, својевремено је осуђен на затворску казну.

