Погубљен Мехди Фарид због сарадње са Мосадом

22.04.2026 15:04

Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.
Ирански држављанин Мехди Фарид погубљен је након што је проглашен кривим на основу оптужби да је израелској обавјештајној агенцији Мосад слао осјетљиве информације о Ирану, јавио је ирански медијски сервис Ириб.

Према извјештају сервиса, Фарид је био запослен у иранском Одбору за одбрану.

Врховни судија Ирана Голам Хосеин Мохени Еџеј изјавио је 13. априла да су у току судски процеси против лица осумњичених за шпијунирање. Лица су оптужена на основу закона који се спроводе током ратног стања.

Еџеј је навео да власти плијене средства оних који су оптужени за сарадњу са САД и Израелом, те да је у процесима могуће изрицање смртне казне, преноси Срна.

Мехди Фарид

Мосад

Иран

Израел

