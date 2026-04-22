Цвијановићева у Делфима са предсједником Грчке: Односи добри и пријатељски

22.04.2026 13:33

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Делфима са предсједником Грчке Kонстантиносом Тасуласом.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Делфима са предсједником Грчке Kонстантиносом Тасуласом.

"Оцијенили смо да су односи двије стране веома добри и пријатељски, без отворених питања, те изразили опредијељеност ка даљем унапређењу економске, културне, као и свих других видова сарадње. На састанку је било ријечи о актуелним регионалним, европским и глобалним питањима, као и о политичким приликама у Грчкој и БиХ", написала је Цвијановићева на Иксу.

Каже да је Тасуласа упознала о кључним ставовима Републике Српске и њеним настојањима да очува своју уставне и дејтонске позиције.

"Указала сам на значај избалансираног односа страних актера према свим конститутивним народима у БиХ, те истакла да једностран приступ омета домаћи дијалог и не доприноси превазилажењу изазова", навела је Цвијановићева.

