Цвијановићева у Делфима са предсједником Грчке: Односи добри и пријатељски

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић састала се данас у Делфима са предсједником Грчке Kонстантиносом Тасуласом.
"Оцијенили смо да су односи двије стране веома добри и пријатељски, без отворених питања, те изразили опредијељеност ка даљем унапређењу економске, културне, као и свих других видова сарадње. На састанку је било ријечи о актуелним регионалним, европским и глобалним питањима, као и о политичким приликама у Грчкој и БиХ", написала је Цвијановићева на Иксу.
Састала сам се данас у Делфима са предсједником Грчке Kонстантиносом Тасуласом. 🇬🇷 — Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) April 22, 2026
Оцијенили смо да су односи двије стране веома добри и пријатељски, без отворених питања, те изразили опредијељеност ка даљем унапређењу економске, културне, као и свих других видова сарадње.
Каже да је Тасуласа упознала о кључним ставовима Републике Српске и њеним настојањима да очува своју уставне и дејтонске позиције.
"Указала сам на значај избалансираног односа страних актера према свим конститутивним народима у БиХ, те истакла да једностран приступ омета домаћи дијалог и не доприноси превазилажењу изазова", навела је Цвијановићева.
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
15
58
15
58
15
51
15
46
15
45
