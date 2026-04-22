Покренута велика истрага: Вјештачка интелигенција савјетовала када и гдје да се изврши напад у коме су убијене двије особе

22.04.2026 08:49

Покренута велика истрага: Вјештачка интелигенција савјетовала када и гдје да се изврши напад у коме су убијене двије особе
Фото: OpenAI

Држава Флорида покренула је кривичну истрагу против компаније ОпенАИ и њеног четбота ЧетГПТ у вези са прошлогодишњом смртоносном пуцњавом на Државном Универзитету на Флориди, у којој су убијене двије особе, саопштио је државни тужилац Џејмс Утмајер.

Према наводима из истраге, четбот је наводно пружао информације које су укључивале савјете о врсти оружја и муниције, као и техничке детаље о употреби ватреног оружја, што је изазвало забринутост власти о могућој улози вјештачке интелигенције у догађају, пренио је Ројтерс.

Утмајер је казао да би, уколико би човјек давао такве информације, био оптужен за убиство, и додао да ће истрага утврдити да ли ОпенАИ може да сноси кривичну одговорност за рад система ЧетГПТ.

Канцеларија државног тужилаштва затражила је судски налог за приступ одређеним подацима и записима компаније.

Из ОпенАИ су саопштили да је "трагедија озбиљна", али да компанија не сноси одговорност, наводећи да је систем давао чињеничне одговоре засноване на јавно доступним информацијама и да није подстицао незаконите радње.

Случај је отворио ширу дебату о ризицима вјештачке интелигенције, укључујући потенцијалну злоупотребу у криминалне сврхе и утицај на безбједност друштва, преноси Танјуг.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

