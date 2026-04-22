Покренута велика истрага: Вјештачка интелигенција савјетовала када и гдје да се изврши напад у коме су убијене двије особе

Држава Флорида покренула је кривичну истрагу против компаније ОпенАИ и њеног четбота ЧетГПТ у вези са прошлогодишњом смртоносном пуцњавом на Државном Универзитету на Флориди, у којој су убијене двије особе, саопштио је државни тужилац Џејмс Утмајер.
Према наводима из истраге, четбот је наводно пружао информације које су укључивале савјете о врсти оружја и муниције, као и техничке детаље о употреби ватреног оружја, што је изазвало забринутост власти о могућој улози вјештачке интелигенције у догађају, пренио је Ројтерс.
Утмајер је казао да би, уколико би човјек давао такве информације, био оптужен за убиство, и додао да ће истрага утврдити да ли ОпенАИ може да сноси кривичну одговорност за рад система ЧетГПТ.
ChatGPT allegedly advised Florida State shooter when and where to strike— Emily Turrettini (@textually) April 22, 2026
The AI chatbot also told the man accused of killing two people in 2025 what ammunition to use, the state attorney general said, announcing a criminal probehttps://t.co/nKoW6OLLgA
Канцеларија државног тужилаштва затражила је судски налог за приступ одређеним подацима и записима компаније.
Из ОпенАИ су саопштили да је "трагедија озбиљна", али да компанија не сноси одговорност, наводећи да је систем давао чињеничне одговоре засноване на јавно доступним информацијама и да није подстицао незаконите радње.
Случај је отворио ширу дебату о ризицима вјештачке интелигенције, укључујући потенцијалну злоупотребу у криминалне сврхе и утицај на безбједност друштва, преноси Танјуг.
