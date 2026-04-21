Стигла је капа која чита ваше мисли и пише умјесто вас?

21.04.2026 13:14

Капа која чита мисли
Фото: Društevna mreža X/Rahul Chhabra

Технолошки стартап из Калифорније под називом Саби развио је револуционарну капу која може да чита ваше мисли и претвара их у ријечи на екрану.

Овај паметни уређај користи сензоре да препозна шта желите да кажете без иједног покрета прстом или изговорене ријечи. Технологија би ускоро могла потпуно да преобликује начин на који шаљемо поруке и комуницирамо са рачунарима.

Како ради капа која чита ваш мозак

За разлику од познатих чипова компаније Неуралинк, ова капа не захтева никакве операције нити уградњу предмета у главу. Она користи хиљаде специјалних дискова који прате електричну активност мозга директно кроз кожу главе. Вјештачка интелигенција затим анализира те сигнале и претвара их у команде које уређај разумије.

Канцеларија, посао

Економија

Која занимања ће бити најтраженија у наредних пет година

Капа посједује невјероватних 100.000 сензора који прецизно прате гдје се дешава мождана активност. Ови подаци се бежично преносе до вашег телефона или рачунара гдје се мисли тренутно претварају у писану ријеч. Тим који стоји иза пројекта тврди да је ово најсигурнији начин да се мозак повеже са савременом технологијом.

Брзина куцања мислима и планови за продају

Тренутна брзина писања мислима износи око 30 ријечи у минути, што је нешто спорије од просјечног куцања прстима. Стручњаци предвиђају да ће брзина расти како корисници буду проводили више вријемена носећи овај уређај. Компанија Саби планира да прве моделе капа пусти у продају до краја ове године.

Поред класичне зимске капе, у припреми је и лагана качкет варијанта за топлије дане. Овај изум ће бити од огромне помоћи људима који не могу да користе руке или имају проблеме са говором. Пут до претварања човјека у биће повезано са мрежом никада није био једноставнији и доступнији обичном народу.

(телеграф)

Прочитајте више

Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

23 ч

0
Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.

Здравље

Скроловање по телефону оптерећује тијело више него што мислите

1 д

0
Апликација за претраживање Гугл

Наука и технологија

Гугл убацује вјештачку интелигенцију у све апликације: Ево како да то спријечите

4 д

0
Вал Килмер

Свијет

Направили су велику грешку: Вјештачком интелигенцијом оживјели Вал Килмера и разбјеснили фанове

4 д

0

Више из рубрике

Откључавање телефона помоћу лица на андроиду

Наука и технологија

Већину Андроида је могуће откључати обичном фотографијом: Милиони корисника у опасности

5 ч

0
Земља

Наука и технологија

Руски астроном открива: Да ли тренутно има астероида који прете Земљи?

6 ч

0
Тим Кук, шеф Епла

Наука и технологија

Велике промјене у Еплу: Тим Кук након 15 година напушта кормило, познат и његов насљедник

9 ч

0
Chat GPT ČET GPT

Наука и технологија

Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

23 ч

0

