Стигла је капа која чита ваше мисли и пише умјесто вас?

Технолошки стартап из Калифорније под називом Саби развио је револуционарну капу која може да чита ваше мисли и претвара их у ријечи на екрану.
Овај паметни уређај користи сензоре да препозна шта желите да кажете без иједног покрета прстом или изговорене ријечи. Технологија би ускоро могла потпуно да преобликује начин на који шаљемо поруке и комуницирамо са рачунарима.
За разлику од познатих чипова компаније Неуралинк, ова капа не захтева никакве операције нити уградњу предмета у главу. Она користи хиљаде специјалних дискова који прате електричну активност мозга директно кроз кожу главе. Вјештачка интелигенција затим анализира те сигнале и претвара их у команде које уређај разумије.
Економија
Која занимања ће бити најтраженија у наредних пет година
Капа посједује невјероватних 100.000 сензора који прецизно прате гдје се дешава мождана активност. Ови подаци се бежично преносе до вашег телефона или рачунара гдје се мисли тренутно претварају у писану ријеч. Тим који стоји иза пројекта тврди да је ово најсигурнији начин да се мозак повеже са савременом технологијом.
Тренутна брзина писања мислима износи око 30 ријечи у минути, што је нешто спорије од просјечног куцања прстима. Стручњаци предвиђају да ће брзина расти како корисници буду проводили више вријемена носећи овај уређај. Компанија Саби планира да прве моделе капа пусти у продају до краја ове године.
you can now control things with your brain. literally.— Rahul Chhabra (@rahulchhabra07) April 16, 2026
we're building the most wearable BCI on the planet, with @sabicap, backed by @khoslaventures @accel @initialized & @kevinweil.
we collected the world’s largest neural dataset and trained the most capable Brain Foundation… pic.twitter.com/FIQiH7nIuL
Поред класичне зимске капе, у припреми је и лагана качкет варијанта за топлије дане. Овај изум ће бити од огромне помоћи људима који не могу да користе руке или имају проблеме са говором. Пут до претварања човјека у биће повезано са мрежом никада није био једноставнији и доступнији обичном народу.
Наука и технологија
23 ч0
Здравље
1 д0
Наука и технологија
4 д0
Свијет
4 д0
Наука и технологија
5 ч0
Наука и технологија
6 ч0
Наука и технологија
9 ч0
Наука и технологија
23 ч0
