Већину Андроида је могуће откључати обичном фотографијом: Милиони корисника у опасности

Аутор:АТВ
Коментари:0
Чак 64% Андроид уређаја пада на препознавању лица, јер 2Д системи не разликују праву особу од слике.
Ако користите препознавање лица за откључавање свог Андроид телефона, велике су шансе да ваша приватност виси о концу. Најновије истраживање британског магазина Which? открило је поражавајуће податке: чак 64% тестираних Андроид уређаја могуће је откључати обичном фотографијом власника, одштампаном на кућном штампачу.
Иако смо у 2026. години, проблем умјесто да нестаје, постаје све израженији код модела средње и ниже категорије.
Проблем је у томе што већина произвођача користи обичну селфи камеру за 2Д препознавање лица. Систем нема увид у дубину, па не разликује праву особу од фотографије.
На листи рањивих уређаја нашли су се модели готово свих великих брендова: Самсунг, Xiaomi, Моторола, Хонор, ОнеПлус, Oppo, Виво и многи други.
Ипак, није све тако црно. Неки су успјели да направе озбиљан помак. Рецимо, нови Самсунг Galaxy С26 је на тесту био неосвојив за фотографије, за разлику од свог претходника.
С друге стране, Apple-ov Фаце ИД и 3Д системи које користе поједини Хонор модели остају златни стандард јер пројектују хиљаде невидљивих тачака како би мапирали лице у три димензије. Google је на својим Pixel 8, 9 и 10 моделима успио да осигура 2Д систем помоћу напредног машинског учења, чинећи га довољно безбједним чак и за банкарске апликације.
Произвођачи су свјесни овог ризика, али га често третирају као функцију за удобност, а не као озбиљан безбедносни механизам. Зато Google Wallet и банкарске апликације често траже отисак прста или ПИН као додатну потврду. Ако то не би био случај, нападачи би, када откључају телефон помоћу ваше слике, имали приступ вашим СМС порукама, приватним галеријама и мејловима.
Ако ваш телефон нема напредни 3Д скенер или врхунски АИ алгоритам, најсигурнији савјет је једноставан - држите се провјереног скенера отиска прста или старог доброг ПИН кода.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тренутно на програму