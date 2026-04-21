Велике промјене у Еплу: Тим Кук након 15 година напушта кормило, познат и његов насљедник

Технолошки гигант Епл објавио је у понедјељак велике промјене у свом руководству. Тим Кук, који је водио компанију више од једне деценије, повлачи се са мјеста извршног директора (ЦЕО), а на његово мјесто 1. септембра долази Џон Тернус, досадашњи шеф хардверског инжењеринга.
Иако препушта главну оперативну улогу, Кук неће у потпуности напустити компанију. Од јесени ће преузети функцију извршног предсједника одбора, препуштајући кормило млађим снагама.
„Била је највећа привилегија у мом животу бити извршни директор Епла и имати повјерење да водим тако изванредну компанију. Волим Епл цијелим својим бићем“, навео је Кук у званичном саопштењу за јавност.
Кук је на чело Епла дошао у августу 2011. године, наслиједивши легендарног суоснивача Стива Џобса, само неколико мјесеци прије његове смрти. Многи су тада сумњали да оперативац попут Кука може замијенити визионара попут Џобса, али је он компанију одвео до неслућених висина.
Под његовим вођством, Епл је постао прва компанија у историји чија је тржишна вриједност премашила билион (хиљаду милијарди), а касније и три билиона долара. Током његовог мандата, Епл је проширио свој екосистем представљањем уређаја као што су Епл Вотч, ЕрПодс бежичне слушалице, те недавни Епл Вижн Про.
Поред хардвера, Кук је стратешки трансформисао Епл у гиганта у сектору услуга, лансирајући Епл Мјузик, Епл ТВ+ и разне претплатничке моделе који данас генеришу огроман дио прихода.
Насљедник Џон Тернус није изненађење за добре познаваоце прилика у Купертину. Тернус је у Еплу већ годинама уназад изградио репутацију тихог, али изузетно способног лидера. Као шеф хардверског инжењеринга, директно је надгледао развој кључних производа, укључујући посљедње генерације Ајфона и Ајпада.
Посебно се истакао као један од главних архитеката историјске транзиције Мек рачунара са Интелових чипова на властите Епл Силикон (М-серија) процесоре, потез који је у потпуности редефинисао перформансе и ефикасност Еплових рачунара.
Тернус, који је готово цијелу каријеру провео у Еплу и водио хардверске тимове, изјавио је да с оптимизмом гледа на наредне године компаније.
„Дубоко сам захвалан на овој прилици да наставим Еплову мисију. Имао сам срећу да радим под Стивом Џобсом и да ми Тим Кук буде ментор. Испуњен сам оптимизмом због онога што можемо постићи у годинама које долазе и срећан сам што знам да су најталентованији људи на свијету овдје у Еплу, одлучни да буду дио нечега већег од било којег од нас. Понизан сам што преузимам ову улогу и обећавам да ћу водити са вриједностима и визијом која већ пола вијека дефинишу ово посебно мјесто“, поручио је Тернус.
Промјена на врху долази у тренутку када се Епл суочава са новим изазовима, од строжих регулаторних правила у Европској унији и САД-у, до трке у имплементацији генеративне вјештачке интелигенције (Епл Интелигенс). Пред Тернусом је сада задатак да одржи стабилност, али и донесе нове иновације које тржиште од Епла увијек очекује.
