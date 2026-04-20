Омиљени четбот одједном престао са радом, корисници страхују за своје податке

Најпопуларнији алат вјештачке интелигенције на свијету, "ChatGPT", доживио је потпуни колапс система, остављајући милионе корисника без приступа својим налозима.
Корисници са свих меридијана масовно пријављују да је сервис потпуно недоступан. Највећи број притужби односи се на немогућност пријављивања, док они који су већ били улоговани не могу да покрећу нове разговоре нити да приступе архиви својих података. Компанија "OpenAI" званично је потврдила постојање озбиљног квара и саопштила да су сви расположиви тимови ангажовани на хитном рјешавању проблема.
На званичним каналима компаније наведено је да се активно истражују сметње у раду сервера. За сада нема прецизних најава када би систем могао бити поново стабилизован. Већина корисника на својим екранима види само поруке о системској грешци, што је изазвало праву буру на друштвеним мрежама.
Стручњаци за безбједност савјетују корисницима да буду стрпљиви и да избјегавају узастопно уношење лозинки како не би дошло до додатних блокада налога. Очекује се да ће технички тимови ускоро отклонити препреке на серверима и омогућити нормално функционисање сервиса који је постао незамјењив у свакодневном раду милиона људи, преноси Телеграф.
